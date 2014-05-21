Патриарх Кирилл обратился со словами поддержки к народу Сербии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил со специальным обращением к народу Сербии в связи с крупномасштабным наводнением в этой стране: «Хотел бы обратиться с особым словом к нашим сербским братьям, а также к россиянам в связи с очень страшным катаклизмом, постигшим сербский народ и Сербию.

Огромной силы наводнение унесло уже десятки человеческих жизней. Разрушены дома, дороги, многие люди потеряли все то, что имели. Это наводнение так напоминает нам трагедию Крымска. Я вспоминаю, как народ наш откликнулся на эту трагедию, помогая людям выйти из беды и залечить свои раны.

Я хотел бы обратиться сегодня с призывом ко всем, кто меня слышит, помочь нашим сербским братьям. Сообщаю о том, что подворье Русской Православной Церкви в Белграде, Московская Патриархия в Москве уже собирают средства и организовывают возможную помощь для того, чтобы облегчить страдания братского сербского народа.

Хотел бы выразить соболезнование всем тем людям, которые потеряли своих родных, близких, передать вам слова утешения и поддержки. Уверен, что у вас, дорогие мои братья и сестры, хватит сил сопротивляться водной стихии и хватит сил для того, чтобы восстановить мирные условия жизни. Мы будем за вас молиться и вместе с вами трудиться, чтобы последствия этой страшной беды как можно быстрее миновали вас».

*** В Республике Сербия объявлена чрезвычайная ситуация в связи с небывалым наводнением в стране. Затоплены многие населенные пункты, растет число погибших, эвакуированы тысячи жителей.

На официальный призыв о помощи откликнулись Организация Объединенных Наций и семнадцать стран мира. Одной из первых гуманитарную помощь оказала Россия: менее чем через сутки после начала стихийного бедствия 76 российских спасателей работали в затопленном городе Обреновац. За двое суток МЧС России эвакуировало более двух тысяч жителей города, среди которых — около шестисот детей.

Святейший Патриарх Сербский Ириней обратился ко всем верующим с призывом организовать при храмах сбор помощи для пострадавших. По его словам, Сербию ожидают долгие месяцы восстановления после разрушений, нанесенных стихией.

17 мая подворье Русской Православной Церкви в Белграде объявило сбор гуманитарной помощи для людей из затопленных районов.

19 мая о сборе помощи объявила также и русская школа при посольстве России в Сербии.

В Сербию из Москвы вылетела специальная делегация Русской Православной Церкви, в которую вошли сотрудники Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.

Синодальный информационный отдел Московского Патриархата