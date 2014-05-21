Легойда: СМИ должны способствовать умиротворению сложившейся ситуации, а не разжигать конфликт

Председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата (СИНФО) Владимир Легойда разочарован попытками некоторых украинских СМИ представить Русскую Православную Церковь участником гражданского противостояния в Украине.

«Увы, фантазия некоторых коллег не распространяется дальше того, чтобы «совершенно неожиданно», в один день запустить несколько разных текстов, делающих поразительно одинаковые выводы: виновата Церковь. Текстов, в которых имевшие место факты интерпретируются таким смело-фантастическим образом, что места для здравого смысла уже, к сожалению, просто не остается: что может быть абсурднее попытки представить главным агрессором естественного и фактически единственного сегодня миротворца? », ‑ отметил в сообщении на официальном сайте СИНФО Владимир Легойда.

Председатель Синодального информационного отдела подчеркнул, что очень многие за время конфликта привыкли мыслить исключительно категориями «свой-чужой» и даже не представляя себе, что кто-то способен смотреть на мир не через прицел политического противостояния.

«Церковь пытаются втянуть в это противостояние любыми способами, не понимая, что природа Церкви исключает подобное вовлечение и что ее позиция является единственно конструктивной в ситуации, когда никакая политическая или иная общественная сила не имеет общенародной легитимности. Все это делает Церковь необходимым участником процесса мирного урегулирования», ‑ заявил Владимир Легойда.

Он также отметил, что когда некоторые общественные силы пытаются приписать Церкви что-то иное, чем заботу о мире в Украине, то они сознательно искажают ту роль, которую Церковь играет в жизни человека и общества, и очевидным образом усугубляют и без того сложную ситуацию.

Синодальный информационный отдел Московского Патриархата