22 мая на Хортице откроется выставка частных коллекций старинных крестов и панагий из разных уголков Украины

В храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь» г. Запорожье (остров Хортица) доставлена частная коллекция старинных крестов и панагий из разных уголков Украины.

«В этот четверг, 22 мая в 12.00 планируется торжественное открытие и презентация выставки», - сообщил настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь» иерей Андрей Иванюк.

Запорожцы увидят выставку крестов и панагий благодаря ее хозяину, частному лицу из Днепропетровска. Запорожская епархия УПЦ приглашает всех желающих увидеть старинные святыни и поклониться Кресту Господню. Срок пребывания выставки в Запорожье уточняется.

Адрес: храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь» Запорожье (о. Хортица)

Пресс-служба Запорожской епархии