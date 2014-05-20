Ангела Меркель возмущена планами турецких властей открыть мечеть в соборе Святой Софии в Константинополе

Канцлер Ангела Меркель выразила возмущение по поводу декларации турецкого премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана относительно перспективы преобразования бывшего собора Святой Софии в Константинополе в мечеть, сообщает "Седмица.Ру".

Согласно сообщению "Deutsche Welle", на которое ссылается французский православный сайт "Оrthodoxie.com", Ангела Меркель осудила намерение турецких властей в ходе своей встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем, который только что совершил официальный визит в Германию по случаю 50-й годовщины учреждения епархии Константинопольского патриархата в этой стране.

Во время беседы с канцлером Германии Патриарх Варфоломей поблагодарил Ангелу Меркель за поддержку, которую она оказывает греческой епархии в Германии, а также за два визита на Фанар, которые оказали «большую поддержку патриархату в его экуменической миссии».

Между тем, официальный представитель министерства иностранных дел Германии Савсан Хебли (Sawsan Chebli) заявил, что нынешний статус Святой Софии, которая функционирует как музей, должен удовлетворять всех, и любое изменение статуса этого памятника опечалило бы всех тех, кто считает Святую Софию греческим православным храмом.

«Как бы то ни было, но окончательное решение остается за Турцией. Нынешнее турецкое правительство с тех пор, как оно вступило в должность, было открыто к некоторым пожеланиям православного греческого меньшинства, находящегося в Турции. Мы верим, что турецкое правительство докажет соответствующую чувствительность к данному вопросу», — добавил Хебли.

В ходе встречи с Патриархом Варфоломеем президент Бундестага Норберт Ламмерт (Norbert Lammert) упомянул о том, что отказ турецких властей возобновить работу богословской школы на острове Халки нарушает свободу вероисповедания в Турции. При этом политик отметил значимость конструктивных отношений между турецким государством и различными религиозными объединениями Турции.