У священника и его жены – инсульт. Семье с 5 детьми негде жить. Средств на лечение нет

20 апреля был день рождения у о. Александра Полтавцева (клирик Бердянской епархии УПЦ, служил в г.Феодосия). Казалось бы, двойной праздник. Радоваться, да и только. К сожалению, не получается.

Отец Александр болен. Накануне Рождества случился инсульт, потерял возможность говорить. Его постигла та же болезнь, что и его матушку Марину (диагноз – церебро-васкулярная болезнь), состояние которой еще более тяжелое.

Оба проходили лечение в Александровской больнице в столице. Оба нуждаются в продолжении лечения.

На данный момент существует острая необходимость в деньгах.

В семье – 5 детей – все учащиеся, поэтому серьезной помощи с этой стороны ждать не приходится (хотя старшая девочка и устроилась недавно работать).

Помимо этого в Киеве, где батюшка с матушкой проходили лечение, негде жить. Поэтому батюшка (матушку пока добрые люди приютили в одном из сел Овруцкого района Житомирской области) нуждается в соответствующей поддержке.

Один из вариантов – проживание на территории какой-либо обители, где он мог бы посещать службу. На данный момент о.Александр находится в санатории «Жовтень» (Житомирская обл.), но из-за нехватки средств для оплаты пребывания там, вскоре будет вынужден оттуда выехать.

Более подробную информацию об этой ситуации можно получить у Зои – женщины, которая помогает семье батюшки уже длительное время. Ее телефон – 050 259 43 07.

Для тех, кто готов помочь, номер карточки:

Рыжих Зоя, 5168 7423 0441 6781, Приватбанк

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