В Северодонецке 24 мая, в день равноапостольных Мефодия и Кирилла, состоится крестный ход за мир

24 мая, в день памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, в день славянской письменности, в Северодонецке состоится общегородской Крестный ход за мир с чудотворным образом святителя Николая чудотворца и другими святынями храмов города.

В 8.00 в Христо-Рождественском кафедральном соборе (пл. Соборная, 1) будет отслужена Божественная литургия, по окончании которой, в 9.30 начнется Крестный ход и будет следовать по ул. Космонавтов, пр-т Гвардейский, ул. Донецкая и Энергетиков к храму в честь иконы Божией Матери «Умиление» (ул. Энергетиков, 35).

Организаторы мероприятия верят, что по молитвам жителей Северодонецка, Всемилостивый Господь пошлет всем долгожданный мир, спокойствие и благополучие.

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