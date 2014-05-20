Митинг против ДНР: сегодня во всех храмах Донецка звонили в колокола

Во вторник, 20 мая, после традиционной ежедневной молитвы о мире в Украине в 12:00 во всех храмах Донецка звонили в колокола.

В это же время проходила акция «Голос Донбасса» — предупредительный протест-митинг против дестабилизации ситуации на Донбассе, против насилия и хаоса, бандитизма и мародерства.

Как сообщил глава пресс-службы Донецкой епархии протоиерей Георгий Гуляев, звонить в колокола после молитвы о мире благословил правящий архиерей митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион.

Однако колокольный звон послужил также причиной недоразумений. Верующие восприняли его как сигнал тревоги, группы людей пришли к Спасо-Преображенскому кафедральному собору с целью выяснить причину, почему звонят.

«Мы не предполагали, что колокольный звон в пасхальные дни вызовет у кого-то недоумение, — пояснил в комментарии «Православию в Украине» протоиерей Георгий Гуляев. — Хотя в связи с достаточно напряженной социально-политической обстановкой, возможно, требовалось дополнительное анонсирование этой акции. В любом случае, на данный момент ситуация прояснилась».