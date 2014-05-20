Представители Синодального отдела РПЦ по благотворительности вылетели в Сербию

«Все помогают, как могут и чем могут, размещают людей у себя дома. – Сообщает из Белграда сестра милосердия, сотрудник сектора по организации помощи в ЧС Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви Полина Юферева, вылетевшая в Сербию в составе делегации РПЦ, – Население активно участвует в помощи, люди жертвуют средства через смс. На помощь пришли 12 тысяч добровольцев, построили дамбу в Белграде. В городе много эвакуированных, но они обеспечены всем необходимым».

Однако, по данным Полины Юферевой, далеко не всех еще удалось эвакуировать из затопленных районов. По ее словам, прежде всего, помощь нужна тем, кто остается в труднодоступных местах. Сотрудники Синодального отдела по благотворительности планируют закупить в Белграде гуманитарную помощь, и, как только появится возможность, постараются выехать с ней в затопленные районы.

Напомним, Святейший Патриарх Сербский Ириней обратился ко всем верующим с призывом организовать при храмах Сербской Православной Церкви сбор помощи для пострадавших. По его словам, Сербию ожидают долгие месяцы восстановления после разрушений, нанесенных стихией.

17 мая подворье Русской Православной Церкви в Белграде объявило сбор гуманитарной помощи для людей из затопленных районов. Уже собрано значительное количество продуктов и детской одежды. Данный груз будет направлен пострадавшим на территории Валевской епархии. Посольство Российской Федерации в Сербии предоставит транспорт для доставки груза по назначению.

В Республике Сербия объявлена чрезвычайная ситуация в связи с крупномасштабным наводнением в стране. Затоплены многие населенные пункты, включая и некоторые города. Число погибших достигло 20 человек, однако власти не исключают, что эта цифра будет расти. Эвакуировано более 30 тысяч человек. В стране затоплены более 2,2 тысячи объектов, более 1,7 тысячи нанесен ущерб, повреждены 3 тысячи километров автодорог.

Синодальный информационный отдел Московского Патриархата