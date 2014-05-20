Архиепископ Горловский и Славянский Митрофан: Страшно не умереть, а страшно умереть недостойно… Страшно жить по-подлому

В Неделю 5 по Пасхе, о самаряныне, архиепископ Горловский и Славянский Митрофан совершил Божественную литургию в Александро-Невском соборе Славянска.

После евангельского чтения архиепископ Митрофан обратился к собравшимся с проповедью, — сообщает сайт Горловской и Славянской епархии:

Христос воскресе!

В сегодняшний день, когда мы продолжаем праздновать Пасху, Светлое Воскресение Христово, Церковь нам рассказывает удивительную историю о встрече Спасителя и женщины-самарянки, которая произошла у колодца Иакова.

Спаситель шёл из Палестины в Иерусалим и проходил через место, где находился древний колодец, источник воды. И на этом месте произошла встреча с простой женщиной, не самой порядочной по понятиям и того времени, и нашего, потому что в беседе Ему пришлось ей напомнить о том, что у неё когда-то было пять мужей, и что сегодня у неё тоже есть муж.

Уже удивителен сам факт того, что эта беседа состоялась. Потому что, если говорить реалиями сегодняшнего времени, представьте, что у колодца Иакова встретились народный ополченец с солдатом украинской армии. Встретились они неожиданно. Колодец был один, и из него всем попить надо.

Удивительно, что Спаситель первым обратился к женщине. Между иудеями и самарянами общения не было никакого. Он сказал: «Дай Мне пить». И она удивилась: почему Он это у неё спрашивает? Ведь Он — иудей, Он должен с ней враждовать. Он должен как-то показывать Своё пренебрежение к ней, показывать, что они разные, потому что иудеи себя считали выше самарян, и основанием для этого было то, что самаряне во время плена вавилонского смешались с язычниками, стали почитать языческие обряды. Даже храм у них был в другом месте, и они не ходили в Иерусалим, чтобы поклоняться Богу. Но тут вдруг иудей, ещё и мужчина, учитель, просит у женщины, чтобы она дала Ему напиться воды. Она этому очень удивилась.

И Спаситель сказал ей: «Если бы ты знала, Кто у тебя просит пить, ты бы сама у Него просила воды. У Меня есть такая вода, которую, если человек выпьет, то не будет иметь жажду вовек».

Вообще о духовной жизни с людьми, которую эту жизнь не ведут, говорить очень трудно. Ведь что бы ты ни говорил о жизни духовной, человек всё равно это будет переносить на свои собственные понятия и свои собственные представления о жизни. Ты будешь ему говорить о Боге, а он будет в это время думать о куске хлеба. Так было с этой женщиной — до тех пор, пока она не поняла, что перед ней не простой человек, а Тот, Кому открыто её прошлое, её настоящее и её будущее.

И понятно, что речь Спаситель вёл не о той воде, без которой мы не можем жить, и которая нам необходима каждый день для жизни нашего тела. Но Он говорил о том, что душа каждого человека имеет ещё одну важнейшую потребность, без которой человек человеком не является. Это потребность в общении с Богом. Именно это и есть та живая вода, испив которую, человек никогда не будет жаждать.

До тех пор, пока у человека нет общения с Богом, чем бы он свою жизнь ни занимал, что бы он себе ни придумывал, всё равно его душа будет чувствовать некую жажду, некое томление. Мы видим это на примере людей очень богатых, о которых мы говорим, что они «с жиру бесятся». Они не знают, что им делать, куда им себя деть, как употребить своё богатство. Испробовав все земные удовольствия и всю земную славу, они всё равно испытывают жажду. Как человек, который пьёт солёную воду: чем больше он её пьёт, тем больше ему хочется пить.

Но, оказывается, есть нечто, что делает человека счастливым, свободным, могущим жить с ощущением полноты жизни. Неважно при этом, богат он или беден, болен или здоров. Это живая вода общения с Богом. И Церковь Христова — это тот колодец Иаковлев, куда приходят и иудеи, и самаряне, и хорошие, и плохие, добрые, и злые, для того чтобы почерпнуть из этого колодца, для того чтобы очистить свою душу. И, наверное, до тех пор, пока человек эту жажду не утолит, он никогда в жизни утешения, покоя своей душе не найдёт. Ему всё время будет чего-то не хватать.

О духовной жизни можно говорить с любыми людьми, даже с такими, как эта женщина. Не с каким-то великим учителем, или пустынником, или отшельником, а с такой вот самарянкой, полуязычницей, ведущей по меркам и того, и нашего времени безнравственный образ жизни, Господь о духовной жизни говорит. Потому что эта жажда есть в каждой душе.

А с кем нельзя говорить о духовной жизни? С тем, чьё сердце наполнено гордыней, кто сам себя считает центром мира, кто сам собой любуется и сам собой доволен — какой я не такой, как прочие человеки. Такому человеку сказать о духовной жизни ничего нельзя. Потому что, сколько ты ни будешь ему говорить о Боге, об этой жажде, которая есть в человеческой душе, это будет как вода в песок, как на железную крышу сколько ни лей — ничего не вырастет. Поэтому гордыня, которая в сердце человека, превозношение над другими людьми — это то препятствие, которое если человек не преодолеет, он никогда ни жажду общения с Богом не испытает, ни этого общения приобрести не сможет.

Но не только об этом сегодняшнее Евангелие. Ведь женщина Спасителю задала, наверное, самый важный вопрос: что такое служить Богу? Что значит Богу покланяться в духе и истине? Она спросила об одном, имея в виду место, на котором это правильно делать, потому что иудеи считали, что единственное место, где можно приносить жертвы, это гора Сион, Иерусалим, там, где Авраам принёс в жертву Исаака, где Соломон храм построил, который потом был разрушен и восстановлен. Самарян, естественно, туда не допускали, и они себе на другой горе построили храм и там приносили жертвы. У них был спор о месте. А Господь отвечает этой женщине, что не место имеет значение, чтобы служить Богу, а имеет значение то, как ты это делаешь.

Если ты покланяешься Богу, а Бог — Существо духовное, то ты это должен делать в духе и истине, быть похожим не Него, уподобляться Ему. А следовательно, местом, где ты служишь Богу, может быть не только гора Сион, а любое место, где ты делаешь то, что делал и Господь, уподобляясь Ему, становясь на Него похожим, служа Ему в духе и истине.

Как это сказать более простыми и понятными словами? Богослужение — это не только тогда, когда мы находимся в храме во время Божественной литургии. Мы сейчас собрались за Литургией, чтобы помолиться, а многие — исповедаться и причаститься. Выходя из храма, тоже можно служить Богу. Не только можно, но и нужно. Нужно, чтобы богослужение продолжалось в нашей жизни за пределами ограды церковной. Наша жизнь становится богослужением тогда, когда мы совесть свою храним в чистоте, когда мы не делаем греха. Тогда всё, к чему мы прикасаемся, становится таким, как будто бы это делает Сам Господь нашими руками.

Когда хозяйка печёт хлеб, она может превратить это в богослужение, если она при этом молится, если она думает: как будет это хорошо, если этот хлеб съедят люди и укрепят свои силы. Когда мать воспитывает дитя, она совершает богослужение, если она не просто потакает всем его желаниям или, оставив его у компьютера, сама смотрит телевизор, а потом требует от него, чтобы это дитя делало то, чего она сама не делает и никогда не делала. А богослужение происходит тогда, когда жертвуя собой, своим временем, своим здоровьем и своими силами, она отдаёт себя служению своим детям. Начальник тоже может совершать богослужение, когда он не ради себя трудится, а ради людей, принося в жертву своё время, свой ум, свои руки, свои таланты.

А человек, который оружие взял в руки, может при этом совершать богослужение? Такой непростой вопрос. Если человек взял в руки оружие для того, чтобы других унижать, чтобы превозноситься над другими, для того, чтобы у кого-то что-то отобрать, то такой человек, наверное, услышит слова, сказанные в Евангелии: «Кто взял меч, от меча и погибнет». А если человек в руки взял оружие, чтобы защитить свою семью, своих детей, свой дом; не чужую жизнь, а свою жизнь отдать с оружием в руках, чтобы кого-то спасти, он тоже совершает богослужение, потому что больше той любви никто не имеет, чем кто душу свою положит за други своя. Вот чему учит нас Евангелие.

Следовательно, если мы верующие люди, к чему бы мы ни прикасались, к чему бы ни прикасались наши руки, всё должно становиться поклонением Богу и богослужением. Вот о чём сегодняшняя беседа Спасителя с самарянкой. Вот о чём Его ответ, когда Он сказал: «Настанет время, когда на всяком месте можно будет покланяться и служить Богу». Где бы ты ни находился, что бы ты ни делал. Апостол Павел так и говорит: «Всё, что ни делаете, во славу Божию творите».

Что бы с нами ни происходило: говорим ли мы с человеком, сеем ли мы хлеб, стираем ли одежду, моем ли полы, ухаживаем ли мы за кем-то, помогаем ли кому-то, всё должно освящаться мыслью о Боге, о том, что мы это делаем так, как будто это делает Сам Господь нашими руками, через нас. И тогда вся жизнь становится поклонением Богу и служением Богу. А значит, из неё изгоняется всякое зло, всякая ненависть, всякая неправда, всякая зависть, то, чего не должно быть среди христиан. Как нам ещё до всего этого далеко! Но это не значит, что мы должны сложить руки и ничего не делать. Мы должны учиться. Учиться каждый день не только Богу молиться дома, не только в храме во время богослужения быть христианами, но и, выходя за пределы храма, тоже служить Богу, чтобы всё, что бы мы ни делали, было во славу Божию.

Нам Господь судил жить в непростое время. И никто из нас не знает, что будет через минуту, что будет через час, что будет через месяц с каждым из нас. И, наверное, многие люди сегодня испытывают страх. Я это вижу, когда общаюсь с людьми. Я это слышу в разговорах, я об этом знаю. И сердце, конечно, болит.

Но, наверное, знаете, о чём сегодня ещё нужно сказать, и о чём Господь хотел сказать женщине? Что бояться нужно не того, что может с нами произойти. Это не в нашей власти и это от нас не зависит зачастую. Бояться нужно, чтобы при этом мы не перестали быть людьми. Какие бы обстоятельства нас ни окружали, что бы с нами ни происходило, нам страшно должно быть знаете что? Быть предателями, быть насильниками, быть негодяями, быть убийцами, быть людьми, которые не держат своего слова. Вот этого надо бояться. А всё остальное зависит не от нас.

Если мы будем бояться греха, если мы будем бояться перестать быть людьми, то Господь тогда поможет нам не бояться ничего в этой жизни. Потому что тот, кто боится греха, живёт свято и праведно. А кто живёт праведно, кто любит Бога, тот не боится ничего, потому что совершенная любовь изгоняет страх. Страшно не умереть, а страшно умереть недостойно, страшно жить нечеловеком на этой земле. Страшно жить по-подлому. И дай Бог, чтобы ничего этого с нами не произошло.

Если наша жизнь будет богослужением, то никто из нас тогда подло жить не будет. Будем жить так, как нас учит Господь, и тогда наша душа наполнится этой живой водой, и мы никогда не будем жаждать, как и обещал Господь, если эта живая вода будет в нашей жизни. Аминь.