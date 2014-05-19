В Суммах через 100 лет после постройки освящен Троицкий собор

18 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, о самарянке, состоялось событие церковной жизни Сум, в котором соединилась история и современность. В год 100-летнего юбилея одного из красивейших храмов кафедрального центра Сумской епархии было совершено его освящение.

Как свидетельствуют исторические сведения, строительство храма было завершено в 1914 году, в канун Первой мировой войны. Военные события не позволили совершить освящение новопостроенного собора, а дальнейший ход истории сделал невозможным таковое на многие десятилетия.

Чин Великого освящения Троицкого собора (накануне всенощное бдение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе) совершил архиепископ Сумский и Ахтырский Евлогий, которому сослужило более двадцати священнослужителей кафедрального центра, а также благочинные некоторых церковных округов.

После завершения освящения архипастырь возглавил Божественную литургию, за которой совершил диаконскую хиротонию: монах Иов (Астрахан) возведен на первую ступень священнослужения.

По случаю торжеств благодетели и ктиторы собора были удостоены высоких церковных наград. Среди награжденных - Юрий Александрович Глущенко, который удостоен ордена Святого великомученика Георгия Победоносца.

В завершение богослужения были провозглашены уставные многолетия, Его Высокопреосвященство обратился к богомольцам с поздравительным словом. Каждый священнослужитель получил в подарок от Преосвященного икону Святой Троицы с особой дарственной надписью по случаю участия в историческом событии города и епархии.

Православная община собора приготовила обед для всех богомольцев и паломников, прибывших на торжества в Троицкий собор из других приходов.

Православие в Украине