Вселенский Патриарх Варфоломей I: В Украине мы переживаем конфликт между Западом и Востоком

Вселенский Патриарх Варфоломей I в интервью DW предостерег от расширения конфликта в Украине и снова выступил за "восстановление единства православного украинского народа".

Константинопольский Патриарх Варфоломей назвал идею объединения украинских православных Церквей и в дальнейшем актуальной. В интервью DW Патриарх упомянул о попытке инициировать сближение православных церквей в Украине во время своего визита в Киев во времена президентства Виктора Ющенко, которая, как известно, не имела большого успеха. "Но мы не бросаем это дело. Это обязанность вселенского патриархата и всего православия - восстановить единство православного украинского народа".

В ответе на вопрос DW относительно позиции вселенского патриарха в украинском кризисе, Варфоломей подчеркнул его политическую плоскость: "В Украине мы переживаем конфликт между Западом и Востоком, если сказать упрощенно. ЕС и США с одной стороны и Российская Федерация - с другой. Это вопрос политического влияния. К сожалению, мы здесь не можем много сделать. Я хочу, чтобы преимущество взяли логическое мышление и рассудительность, чтобы избежать расширения конфликта, который является большой опасностью для Украины, Европы и всего человечества".

Патриарх напомнил о существовании в украинском православии трех доминирующих конфессий, "из которых только одна Церковь является канонической". В то же время Варфоломей подчеркнул, что конфессиональное разделение не мешает представлению о всех украинцах для Вселенского Патриархата как о "наших православных братьях и сестрах".

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