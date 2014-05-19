На новом лаврском кладбище в день Печерской иконы Божией Матери прочли акафист

В праздник Печерской иконы Божией Матери наместник Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел очередной раз посетил новое лаврское кладбище, находящееся в районе Корчеватое города Киева. В строящемся храме в честь иконы Божией Матери «Печерская» Высокопреосвященным наместником и братией Лавры был прочитан акафист Пресвятой Богородицы перед Её праздничной иконой. В храме также молились будущие прихожане храма.

Напомним, что в 2009 году решением Киевской городской администрации Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре был отведен земельный участок по улице Ягодная в Голосеевском районе Киева под обустройство, эксплуатацию и обслуживание кладбища для погребения насельников Киево-Печерской Лавры. Тогда же стал разрабатываться проект кладбищенского храма в честь иконы Божией Матери «Печерская». С 2010 года уже было произведено первое захоронение лаврского монаха. С тех пор наместник Лавры ежегодно посещает кладбище, совершая там заупокойные литии по усопшим. Уже в конце 2013 года были освящены накупольные кресты для строящегося кладбищенского храма.

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