На территории историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» совершена поминальная литургия

В субботу накануне Дня памяти жертв политических репрессий, 17 мая 2014 года, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр отслужил поминальную Божественную литургию на месте захоронения многих тысяч репрессированных и казненных в Быковне под Киевом.

За богослужением молились генеральный директор Историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» Марина Эдуардовна Громова, сотрудники заповедника.

Во время богослужения были особенно помянуты все невинно убиенные за время безбожной власти и жертвы политических репрессий.

На территории Быковнянского полигона в братских могилах захоронены десятки тысяч казненных во время репрессий в 1937-1939 годах. Среди них много православных священников, имена большинства из них - неизвестны. Национальным историко-мемориальным заповедником «Быковнянские могилы» в настоящее время проводится исследование дел репрессированных.

news.church.ua