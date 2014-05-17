Епископ Филарет: Только после честных и справедливых выборов мы можем надеяться, что всем нам удастся построить новую Украину

ОБРАЩЕНИЕ

ЕПИСКОПА ЛЬВОВСКОГО И ГАЛИЦКОГО ФИЛАРЕТА

К ВСЕЧЕСТНОМУ ДУХОВЕНСТВУ,

БОГОЛЮБИВЫМ МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ

ЛЬВОВСКОЙ ЕПАРХИИ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Все мы с вами в последнее время являемся свидетелями бурных и неоднозначных событий - событий, которые стали переломным этапом в истории украинской нации. Величие или грандиозность этого периода жизни украинцев определять не нам - об этом напишут и дадут свою оценку будущие поколения. Нам с вами выпала другая миссия - плакать с матерями, которые потеряли сыновей и находить слова, которые бы утешили и примирили враждующих сыновей одного народа. И в этом процессе на Церковь падает особая миссия, поскольку Церковь Христова имеет большой опыт, который может часто обезопасить человечество от ошибок, которые уже имели место в истории. Сегодня мы наблюдаем именно за такими событиями, которые Церковь пережила уже не один раз и свидетельствует ту правду, которая должна взять верх в борьбе тьмы со Светом в сердцах людей.

Поэтому, считая своим пастырским долгом, должен обратиться ко всем верующим галичанам с призывом оградить себя от провокационной информации и осознать свою значимость в жизни общества, свою социальную роль, которую благословил нам нести в течение земной жизни Создатель. Все мы по природе граждане Небесной Родины, однако земная жизнь - это тот осленок, на котором мы должны вернуться к своей Вечной Родине. Нет у Господа ничего случайного и наша жизнь в конкретном регионе или стране тоже не может быть случайной. Все у Господа закономерно и идеально!

Наблюдая за слезами матерей, жен и детей умерших украинцев, количество которых ежедневно увеличивается, сердце обливается кровью, когда слышишь призывы определенных сил не приходить на выборы 25 мая. Неужели мало крови пролилось на нашей земле, чтобы люди осознали ответственность за собственные поступки? Наш выбор, который мы должны сделать, как честные и дисциплинированные граждане, должен положить конец хаосу, который оказывается сегодня. Мы не имеем права пренебрегать своим правом, хотя бы ради того, чтобы не допустить войны, кровопролития - ведь только при условии того, что украинцы возьмут на себя ответственность и засвидетельствуют свое волеизъявление, Украина сможет продолжить свое существование как суверенное государство.

Мы раз и навсегда должны понять, что не имеем права продавать или пренебрегать своим голосом - поскольку каждый из нас должен нести ответственность за данное право и перед Богом, и перед нашими детьми и перед историей. События последних месяцев явно показали те проблемы нашего общества, которые и привели к такой большой трагедии. Больше на ошибку у нас нет права! Только после честных и справедливых выборов мы можем надеяться, что всем нам удастся построить новую Украину!

В то же время, считаю целесообразным обратиться к кандидатам в Президенты Украины - ваши слова сегодня должны стать действительностью завтра. Также важно сегодня сознание членов избирательных комиссий всех уровней - пусть же никто из вас не посмеет взять на себя большой грех перед Богом и людьми - фальсификации выборов!

Все жертвы, которые понес наш народ в последнее время - следствие нашего бездумного и безответственного отношения к своим гражданским обязанностям. Только осознав это, мы можем дерзнути просить у Господа прощения и благословения на преодоление общественно-политического кризиса в нашем Государстве. Поэтому призываю всех со страхом Божьим отнестись к важному для всего народа шага. Будем верны хотя бы в малом и ответственными перед своей совестью и окружающими нас людьми.

+ ФИЛАРЕТ, епископ Львовский и Галицкий

17 мая 2014 года