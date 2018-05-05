Наместник Киево-Печерской лавры: Если мы хотим, чтобы Украина процветала, давайте каждый что-то сделает для нее

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) в интервью «УНИАН-Религии» рассказал о том, как в это неспокойное время сохранить в душе мир; как не ошибиться, отстаивая свою точку зрения; как справиться с обидами и гневом; какой грех самый коварный; о том, как молиться в минуты отчаяния и где искать справедливость; как примириться с ближними и остаться христианином в наши дни.

«ЕСЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ВОЛЯ СОВПАДЕТ С ВОЛЕЙ БОЖИЕЙ - НЕ БЫВАЕТ ПРОБЛЕМ»

Владыка, в это неспокойное время, когда многие события становятся судьбоносными для страны, в душах людей кипят страсти. Многие ощущают несправедливость, испытывают гнев и ненависть, отчаиваются, зачастую впадая в уныние. Люди не могут понять те или иные ситуации, совладать со своими чувствами. Ссоры с ближними сегодня сплошь и рядом. Неужели это мы?! Люди не понимают друг друга, разрывают отношения, страдают от одиночества и непонимания. Как человеку вернуть душевный покой, примириться с ближним, в чем найти утешение?

Человеческая сущность после грехопадения в раю Адама и Евы всегда чем-то недовольна, все нам вокруг не так. Руководители - не такие, учителя – не те, дождь - некстати. Недовольство происходит от нашей пораженной грехом природы. В прошлое воскресение, в неделю о расслабленном, в Евангельском чтении говорилось о том, что мы всегда должны надеяться на милосердие Божие.

Неслучайно в одном из Псалмов царь-пророк Давид рассказывает о том, что он испытал в своей жизни: «Не надейтеся на князи, на сыны человеческия, в нихже несть спасения» (Пс.145:3). Потому что всякое человеческое естество поражено грехом и человек сам не может исполнить то, что хотелось бы или то, что нужно. Только с помощью Того, Кто пришел на землю, Кто принял человеческий образ – Спаситель мира Христос, Он приносит нам ту величайшую радость. И если мы с усердием молимся, если просим, не рассеянно на молитве стоим, тогда Господь исполняет наши желания. Если они действительно направлены на спасение нашей души и на спасение ближних.

«ПРИЧИНЫ ВСЕХ НЕВЗГОД – В САМОМ ЧЕЛОВЕКЕ»

Если мы просим беды и горя для ближнего – это не исполнится. Потому что «Бог есть Любовь» (1 Ин 4:8), Бог есть милосердие, Бог - терпение и кротость. Он не слышит проклятий, которые посылаются людям, даже если те принесли ближним много проблем.

Многие святые отцы говорили о том, что причины всех невзгод кроются в самом человеке. Если человек научится терпеть, научится сам себя смирять, если он устроит свою жизнь так, чтобы человеческая воля совпадала с волей Божией - тогда не будет никаких проблем.

Вспомните евангельские истории, и каждый свою собственную жизнь: Господь приходит к нам в то время, когда мы Его не ждем. Когда мы даже Его не призываем – вдруг Он посылает нам то, на что мы не заслуживаем, и дает то, что необходимо для нашей жизни.

Евангельские чтения о расслабленном еще раз свидетельствуют о том, что существует прародительский грех. Грех, который поразил человеческую природу. Грех, который принес много горя и бед. Эта проказа парализует человека не только телесно. Страшно, когда есть паралич духовный. Когда человек не видит, что он является созданием, продолжающим вечность. Рождаются дети, они рождают внуков, внуки – правнуков. Цепочка не прерывается.

«НАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО В НАШИ ДНИ НЕ БЫВАЕТ ЧУДЕС. НЕПРАВДА!»

О чем я постоянно говорю – о таинстве венчания. О том, что Господь говорит: «Без Меня не можете творить ничего» (Ин. 15,5). Известно насколько грех способен поразить человеческую природу - до седьмого поколения. Поэтому родители, бабушки и дедушки, должны помнить: вы являетесь живоносным источником, от вас зависит, какой водой вы напоите ребенка – чистой или грязной. Вы напоите младенца современным распутством, или дадите ему заповеди Господни. Глядя на пример вашей жизни, слушая ваши рассказы, ребенок многое в своей душе сохранит. И придет время, он передаст это своим детям и внукам. Поверьте, так как бабушки и дедушки, никто не может научить и преподать детям учение о Боге.

Сегодня мы являемся свидетелями того, что голос Божий слышен и через людей, которые живут в этом мире. Только в Церкви апостольской, только в Церкви Христовой, только в Церкви канонической благодатное зерно веры процветает.

Нам кажется, что в наши дни не бывает чудес… Неправда! И исцеление болезней есть! Множество чудес происходит и сегодня. Господь дает силу и благодать через своих угодников, которые носят на себе иго Христово, которое называется благо Его и бремя Его легко есть. («Иго бо Мое благо и бремя Мое легко есть” (Мф. 11, 30).

«МНОГОЕ ЗЛО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ ИЗ-ЗА ЗАВИСТИ»

Какой, по-вашему, самый коварный и опасный грех?

Зависть. Многое зло происходит в мире из-за зависти. Это причина многих бед. Зависть подвела Адама и Еву к грехопадению. Зависть заставила Каина убить Авеля. Зависть приводит к войнам.

Печерский Патерик рассказывает о том, что происходило из-за зависти между монастырской братией и между светскими людьми, которые, например, замечали расположение преподобных к тому или иному человеку. Зависть – страшный грех, который влечет за собой скорби и болезни. Иногда человек старается погасить зависть внутри себя, но не всегда это получается и может проявиться в другом. Например, человек не выскажет что-то, но сделает зло другому.

Вспомните армянина и преподобного Агапита Печерского, который исцелял зельями. Преподобному дали яд, но ничего ему не повредило. Помните житие Иоанна Богослова, которому тоже давали смертоносное? Евангелие свидетельствует о том, что Господь говорит своим ученикам: «Аще что смертное испиете, не повредит вам» (Мк. 16, 17–18). Отчего люди могли бы дать апостолам яд? От зависти! От того, что не было веры. Если человек имеет веру, имеет терпение, Господь посылает ему все необходимое. Завистников мучит зависть, которая приносит много вреда, как им самим, так и обществу.

«КАЖДЫЙ СЕГОДНЯ ЖИВЕТ КАКИМ-ТО МГНОВЕНИЕМ, ЗАБЫВАЯ О ВЕЧНОСТИ»

Многие люди сегодня участвуют в дискуссиях, декларируя свои взгляды на происходящее в Украине и в мире. Но не всегда эти мнения совпадают с точкой зрения окружающих. Как избавиться от душевных состояний, влекущих за собой печальные последствия, когда человек совершает грехи? Как молиться в минуты уныния?

Молиться очень просто. Спаситель мира сказал, молитесь так: «Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. (Матф.6:9-13)

«Да будет воля Твоя яко на небе, так и на земли…» Вот что самое главное! Чтобы человеческая воля не была на земле подавляющей. Подчинись воле Божией, Христу. Да, каждый из нас сегодня сталкивается с непониманием. Но если подумать, мы все виноваты. Наша жизнь отошла от главного ориентира – от Евангелия. Каждый сегодня живет даже не сегодняшним днем, а каким-то мгновением, забывая о вечности.

Можно собрать для себя на земле много всего – но нужно ли? На том свете земными благами пользоваться не будешь. А если ты здесь, на земле, поможешь ближнему – будешь этим благом пользоваться в Царствии Небесном. Потому что добрые дела переходят в нетленное. И прежде чем мы придем ко Господу, там о нас будут свидетельствовать наши дела.

Святой равноапостольный князь Владимир после Крещения Руси, раздавал свое имение, кормил нищих. И Господь помогал ему. И я вам скажу, Киево-Печерской лавре Господь невидимым образом посылает все необходимое. Только надо надеяться на Бога.

«ЕСЛИ МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ПРОЦВЕТАЛА УКРАИНА, ДАВАЙТЕ КАЖДЫЙ ЧТО-ТО СДЕЛАЕТ ДЛЯ НЕЕ»

Сегодня многие люди уже бывают готовы к примирению с ближним, к церковному покаянию, но все же не могут измениться изнутри, не могут изменить свои взгляды и продолжают их отстаивать.

Если возникает желание с кем-то поругаться, лучше прочесть Евангелие и приготовить борщ. Переключиться на что-то полезное и простое. Если каждый будет доказывать свою правоту… Никогда никто не прав и не виноват. Потому что каждый остается при своем мнении. Лучше не доводить ситуацию до конфликта, а приготовить чай и выпить его вместе. Или высадить клумбу цветов. И сказать: «Друзья, хватит! Если мы хотим, чтобы процветала Украина, давайте каждый возьмемся и что-то сделаем для нее». Измени себя - и изменится мир.

Люди по-разному принимают Божию волю. С человеческой точки зрения не всегда она кажется нам справедливой, вызывает много вопросов. Во времена войн и потрясений трудно объяснить себе, почему все происходит на твоей земле, с твоим народом. Как смириться и принять Божию волю, даже если ее не понять или она не такая, как нам хочется?

Бог хочет, чтобы все было хорошо. В евангельской притче об исцелении расслабленного говорится о том, что Господь исцелив его, предупредил: «Впредь не греши, чтобы не было тебе хуже».

Сегодня у нас конфликт между единокровными братьями. Но Бог не хочет этого. Так давайте жить в мире, как раньше. Восток, Запад, Север, Юг, Центр – возьмемся за руки. Бог мира, Бог любви - не хочет войны. Все беды, как мы уже говорили, от зависти. Или от ненависти врага к роду человеческому.

У всех нас индивидуальные внутренние индикаторы справедливости. У каждого правда своя, она зачастую субъективна.

А что такое справедливость, где она? Я всегда одно твержу и рад тому, что есть суд Божий. Хотим ли мы, или не хотим… суд Божий будет. Душа разлучится с телом и ее будут судить. И будет последний – Страшный суд, о котором сказано в Библии. Хотим ли мы, не хотим – он будет. Это будет справедливый суд. Никто не сможет что-то изменить: «Я не хотел, я не думал, я случайно…» Все откроется перед Богом и станет явным.

«ВЫБОР ЕСТЬ У КАЖДОГО И КАЖДУЮ МИНУТУ»

Суд Божий, наверное, будет отличаться от суда человеческого…

А он и отличается от суда человеческого.

…и мы все очень удивимся? Многие к этому не готовы.

А никто не готов к этому. Никто не хочет понять этого. Здесь кто-то думает, можно кого-то купить, можно обмануть, а там – не обманешь и не купишь.

Вот смотрите, начните сегодня говорить о смерти… Все сразу отрекаются, мол, молодой еще. Никому не хочется думать и говорить о своей смерти. Говоря обо мне – я практически был на том свете со своей болезнью. Врачи долго не могли поставить мне диагноз. Но по милости Божией, я живу.

Мгновение – и ты уже не жилец… Мы должны сохранить в себе мир и единство Духа с Богом. Стяжай смирение и вокруг тебя тысячи спасутся.

Наверное за всем этим стоит враг рода человеческого, который толкает на то, что человека погубит. Ведь Бог не хочет нас рассорить – вражды хочет враг. И это его война.

Мы подчиняемся врагу более. Но выбор всегда наш. Выбор – за нами. К кому мы склонимся больше: к дьяволу или склонимся ко Господу? Есть выбор. Выбор есть у каждого и каждую минуту – совершить какой-то поступок или нет.

Невзгоды и междоусобицы происходят сегодня на нашей земле, здесь, где была крещена Киевская Русь, и мы ее наследники. Но почему это происходит именно здесь и именно с нами?

Здесь, наверное, попущение Божие. Потому что люди не задумывались о главном. Если бы власти в свое время немножко задумывались о народе – было бы совсем по-другому. Господь видя недобросердечность этих людей и хладнокровность нашу – отдает нас на попрание чужим. Это было в Ветхом Завете и сегодня то же самое.

«МИЛОСТЬ БОЖИЯ – ВЕЛИЧАЙШИЙ ДАР»

Но ведь самое дорогое – это душа человека…

Она стоит цену крови Господней.

…иногда человек, отстаивая свою позицию, готов положить жизнь, забывая, что отвечает перед Господом за свою бессмертную душу. Она ценнее каких бы то ни было политических убеждений. Душа, данная Господом. Ведь так?

Господь сказал, что "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих" (Ин. 15, 13). За други своя. Он не сказал, что должна быть какая-то выборка. За друга! Господь в Евангелие называет нас своими друзьями. «Я назвал вас друзьями», - сказал Господь (Евангелие от Иоанна 15:15). Мы все друзья. Поэтому это величайший подвиг любви, жертвоприношения – пострадать за кого-то.

Но можно ведь ошибиться.

Если человек защищает жизнь других, вне зависимости от национальности от вероисповедания – он исполняет заповедь.

Все-таки поступать по сердцу. Так по сердцу и будет отвечать человек перед Богом?

Любой! За каждого человека. Потому что Господь сказал всем, а не выборочно – католику, православному, протестанту… Он сказал всем: «Нет большей любви, чем положить душу свою за други своя». Образ Божий – это друг!

Здесь вспоминаю вопль расслабленного ко Христу: «Не имею человека!» Сегодня не каждый имеет настоящих друзей.

Тогда, у купели, все ждали, когда вода возмутиться, все желали чуда для своего родного, близкого человека. Тогда каждый старался, чтобы его близкий оказался первым. Каждый хотел исцеления для него.

…но это же по милости Божией, все эти исцеления были.

Мы ранены, мы изувечены первородным грехом. Господь пришел в этот мир, родился человеком, чтобы нас исцелить. Он пострадал, умер и воскрес – и каждого из нас этим исцелил. А милость Божия – это величайший дар. По милости Божией мы родились. Из небытия пришли в бытие. Для того, чтобы жить вечно.

Владыка, от имени наших читателей, благодарю Вас за интересную беседу и пастырские советы, особенно необходимые нам в эти дни.

Анна Горпинченко, «УНИАН-Религии».

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