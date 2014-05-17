24 мая в Москве на Красной площади состоится празднование Дня славянской письменности и культуры

Ежегодно 24 мая в день памяти святых равноапостольных братьев – «первоучителей словенских» святых Кирилла и Мефодия в России отмечают «День славянской письменности и культуры». В этот день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит торжества в честь праздника в Москве.

В этот день во всех славянских странах проходят праздничные концерты и торжественные мероприятия, посвященные празднику.

В России в этом году праздник приобретёт глобальный масштаб. Организаторы праздника - Русская Православная Церковь, Министерство культуры Российской Федерации и Правительство Москвы - планируют одновременное проведение торжественных концертов во многих городах России, с прямыми включениями в телевизионную трансляцию и на Красную площадь в Москве. Все программы начнутся в 12.00 по московскому времени.

Это будет широкомасштабное действо, представленное, как единый праздничный концерт. Главное действующее лицо праздничного концерта – многотысячный сводный хор.

В праздничном концерте на Красной площади примут участие ведущие российские академические и народные хоровые коллективы. Также, участниками программы станут: Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации (симфонический состав) и Центральный концертный образцовый оркестр им. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России (духовой состав), Оркестр русских народный инструментов ГАРНА «РОССИЯ» им. Л.Г.Зыкиной, хор московского Сретенского монастыря, известные солисты ведущих музыкальных театров страны, популярные артисты кино и эстрады.

В этом году в России отмечается юбилей «живой легенды» нашей музыки – Александры Николаевны Пахмутовой. Именно поэтому, программа концерта в основном будет состоять из произведений этого выдающегося композитора современности.

Справка. День славянской письменности и культуры приурочен к Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. В России праздник отмечается ежегодно в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 января 1991 года. С 2010 года центром праздничных торжеств стала Москва.

Синодальный информационный отдел Московского Патриархата