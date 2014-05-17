Сегодня недостаточно уже просто призывать к миру, считают в Синодальном информотделе Московского Патриархата

"Русская Православная Церковь и ее Предстоятель последовательно предлагали и предлагают свое миротворческое содействие сторонам украинского конфликта с целью налаживания прямого и открытого диалога, направленного на скорейшее прекращение братоубийственной распри. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла во всех храмах Русской Православной Церкви постоянно совершается молитва о мире на Украине, о прекращении противостояния и умиротворении злых сердец.

Подчеркиваем, что Русская Церковь находится над политическим конфликтом. Убеждены, что миротворческая роль Церкви морально несовместима с ассоциированием с одной из сторон конфликта, а тем более — с попытками беззастенчиво использовать гражданские нестроения для извлечения политических дивидендов. Эти условия, неукоснительно соблюдаемые Московским Патриархатом в своей деятельности, к сожалению, были неоднократно нарушены некоторыми религиозными общинами Украины. Мы призываем их остановиться и прекратить использовать искреннее религиозное чувство глубоко верующего украинского народа как средства политической борьбы.

Несмотря на постоянное давление, оказываемое на Русскую Церковь, несмотря на угрозы неприкосновенности храмов и безопасности священников Украинского Православной Церкви Московского Патриархата, необоснованный запрет въезда на Украину митрополиту Волоколамскому Илариону, вопиющий факт убийства заштатного клирика Горловской епархии протоиерея Павла Жученко, Церковь никогда не поддастся искушению и не заговорит языком ненависти и разделений, ставя мир на Украине превыше преходящих политических интересов и человеческих амбиций.

Сегодня недостаточно уже просто призывать к миру. Мы готовы в любой момент, с согласия всех политических сил, перейти к многотрудному делу примирения украинского общества на основе традиционных ценностей, которые для подавляющего большинства украинцев неотделимы от православного наследия. Обращаем свой призыв в первую очередь к тем, кто взял на себя ответственность за осуществление властных полномочий на Украине, и подтверждаем свою готовность к практическим шагам по изменению ситуации в сторону установления мира и согласия на украинской земле".

Синодальный информационный отдел Московского Патриархата