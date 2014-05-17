В РПЦ надеются, что празднование Дня славянской письменности "станет шагом на пути к преодолению разобщения"

Выступая в ИТАР-ТАСС 15 мая на пресс-конференции, посвященной празднованию Дня славянской письменности и культуры, председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата В.Р. Легойда подчеркнул неразрывную связь наследия Кирилла и Мефодия с культурой в наши дни.

«Создатели праздника, Патриарший совет по культуре, предложили всенародный концерт, как средство приобщения к живой культуре, – сказал В.Легойда, – это дает возможность не просто вспомнить о трудах Кирилла и Мефодия, но и почувствовать свою принадлежность к их великому наследию».

«Я особенно благодарен Александре Николаевне Пахмутовой и Николаю Николаевичу Добронравову за то, что их произведения стали связующим звеном между многими поколениями людей, объединенными наследием Кирилла и Мефодия, – подчеркнул Председатель Синодального информационного отдела, – их произведения созданы внутри культуры, начало которой было положено святыми равноапостольными братьями».

В.Легойда выразил надежду, что возвращение к культурным истокам может стать шагом на пути к преодолению вызовов разобщения, с которыми столкнулась Украина в наши дни.

«Как говорил историк Русской Церкви Архиепископ Филарет (Гумилевский), не было ни одного раздора, который бы Церковь не старалась умирить. И конечно, предстоящий праздник – это еще одна возможность сказать о нашем духовном и культурном единстве», заключил В.Легойда.

Синодальный информационный отдел Московского Патриархата