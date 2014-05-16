В Софии состоялась презентация научного сборника «Афон и славянский мир»

В Софии (Болгария) 16 мая состоялась презентация научного сборника «Афон и славянский мир», посвященного 1000-летию русского монашества на Святой Горе Афон. Книга издана Русским на Афоне Свято-Пантелеимоновым монастырем по благословению игумена обители схиархимандрита Иеремии (Алехина) и иждивением Международного фонда восстановления и сохранения культурного и духовного наследия Свято-Пантелеимонова монастыря.

В научный сборник вошли материалы первой международной конференции «Афон и славянский мир», прошедшей в столице Сербии Белграде 16-18 мая 2013 г.

Тираж – 1000 экземпляров. Книга содержит 347 страниц. В ней представлены научные статьи 28 исследователей из Сербии, Болгарии, Греции, России, Украины, Литвы, Италии и Норвегии.

В сборнике освещены многогранные афонско-славянские связи с древнейшего периода до ХХ в., включая переломные эпохи исихазма и филокалического возрождения. Отражено влияние Афона на формирование самобытных славянских культур и духовности. Особое внимание уделено литературным связям, рукописному наследию, литургической и агиографической традициям.»]

Как отметила составитель и научный редактор сборника Жанна Левшина, «это издание, куда вошли работы представителей православного духовенства и ученых, занимающихся изучением Афона, несомненно, будет способствовать восстановлению и сохранению накопленного русским и славянским монашеством афонского наследия».

Заведующий библиотекой и архивом Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря монах Ермолай (Чежия) также отметил особую важность представленного сборника. По его словам, в течение своего многовекового подвижничества на Святой Горе русскими и славянскими насельниками православных афонских обителей был накоплен уникальный исторический и духовный опыт, созданы неповторимые образцы восточнохристианской культуры. Их изучение, раскрытие истории афонских обителей, взаимоотношений друг с другом и с внешним миром, отражение вклада славянских народов в общую культуру Афона и православного мира, популяризация этого наследия имеют важное значение в деле возрождения православной духовности и культуры.

Материалы сборника окажут помощь заинтересованному читателю глубже разобраться в истории и наследии славянского монашества на Афоне, влиянии Святой Горы на формирование самобытных культур и духовности славянских народов.

Книга рассчитана на специалистов – исследователей истории и духовно-культурного наследия Афона, а также на широкий круг читателей.

Издание осуществлено в рамках подготовки к празднованию юбилея 1000-летия русского монашества на Святой Горе Афон.

Русский Афон