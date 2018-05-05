В Киево-Печерской лавре особыми богослужениями почтили память прп. Феодосия Печерского (фоторепортаж)

16 мая в день памяти прп. Феодосия Печерского в Киево-Печерской лавре было совершено шесть праздничных Божественных литургий.

В этом году Праздник прп. Феодосия по традиции был отмечен особыми богослужениями. Всенощное бдение предварялось малой вечерней, на которой епископ Дамиан с братией прочёл акафист: «Радуйся, Феодосие, иноческого устава на Руси учредителю!».

Вечернее богослужение совершалась в Великой церкви, которую наполнили многочисленные прихожане, студенты духовных школ и гости любимой обители, в том числе в священном сане. Всенощное бдение возглавил митрополит Павел, наместник Успенской Киево-Печерской Лавры в сослужении Управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония, архиепископа Пантелеимона, епископа Дамиана и епископа Варсонофия.

Торжественное богослужение прошло под протяженное лаврское пение объединенного лаврского и академического хора.

После чтения Святого Евангелия и соборного пения «Воскресение Христово видевши», братия в центре храма умилительно спело стихиру, которая заканчивается обращением к святому: «Молися, богоносе Феодосие, Спасу всех, умирити мир, и спасти души наша!».

После Полиеелея все желающие могли подойти к Высокопреосвященнейшему наместнику и получить благословение через помазание святым маслом.

В Трапезном храме (церкви Преподобных Антония и Феодосия) Божественную литургию возглавил архимандрит Нестор. В проповеди перед причащением верных, иеромонах Иларион рассказал о том, к чему Господь призывает каждого человека – святости, которую Он может дать всем, кто имеет твёрдую решимость безотказного служения Богу. Он отметил отличительные черты святой жизни преподобного Феодосия, который носил в себе образ евангельской кротости, живого и отзывчивого милосердия, ласковой братской общительности, несмотря присущее ему строгое, но сострадательное обличение.

В Великой церкви Успенской Киево-Печерской лавры богослужение совершили митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, архиепископ Уманский Пантелеимон и архиепископ Городницкий Александр, епископ Нежинский Ириней, епископ Макаровский Иларий, епископ Бородянский Варсонофий, епископ Фастовский Дамиан и духовенство обители.

Был совершен молебен, во время которого читалось Евангелие от Матфея: "Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко."

В своем похвальном слове преподобному, владыка наместник неоднократно повторял о важности поминания своих наставников (см. Евр.13:7), ибо они всегда молятся о нас. Он пересказал основные моменты жития преподобного в юности, его любви к храму Божию, а также смирению и трудолюбию, когда он уже был игуменом первого общежительного монастыря Киевской Руси.

Митрополит Павел, на основании сказанного, заключил, что Евангелие было для святых не просто учением, а самой жизнью.

На примере святых надо учиться переносить любые испытания, которые посылаются за наши грехи, с кротостью и смирением.

Владыка напомнил о строительстве этой святой обители и Великой церкви по милости Божией, благодаря угодникам Божиим, которым мы всегда должны быть благодарны.

По завершении богослужения митрополит Антоний обратился к верующим с такими словами:

«Если мы не избавимся от нашего греховного ига, то иго Христово для нас будет неудобоносимым. Но когда человек стремится ко Христу, когда человек скидывает с себя все греховное или хотя бы пытается это сделать, то такому человеку дается необыкновенная легкость, небыкновенная радость, такая же, какую мы испытываем в дни Пасхальних торжеств.

Пусть Воскресший из мертвых Христос Живодавец, по молитвам преподобного и богоносного отца нашего Феодосия и всех сподвижников его, дарует нашему Отечеству мир, терпение и братолюбие, а каждому из нас способность и дерзновение, взять иго Христово, чтобы нести его и соделать себя способным жить во имя Христа Спасителя».

После богослужения был совершен Крестный ход к Дальним пещерам, месту, откуда произошла и возродилась великая обитель, где подвизался преподобный Феодосий Печерский.

"УНИАН-Религии" по материалам lavra.ua, kdais.kiev.ua

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