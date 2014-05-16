Председатель Учебного комитета УПЦ на заседании Международного научного симпозіума в Румынии рассказал о значении Евхаристии

16 мая состоялось пленарное заседание Международного научного симпозиума: «Евхаристическое общение и аскетический опыт согласно «Добротолюбия» в городе Яссы, которое возглавил митрополит Ясский Феофан.

На заседании председатель Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ епископ Ирпенский Климент выступил с докладом на тему «Литургическое богообщение и богообщение в исихазме».

Также с докладом выступил преподаватель Киевской духовной академии Сергей Михайлович Бортник. Тема докладу «Значение Евхаристии и аскетика в современной православной мысли».

church.ua