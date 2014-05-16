Духовник Десятинного монастыря предложил всем пожертвовать на восстановление памятника святому князю Владимиру

Духовник Рождества Богородицы Десятинного мужского монастыря иеромонах Мелхиседек (Гордиенко) предложил всем по копеечке пожертвовать на восстановление памятника святому князю Владимиру, на Набережной в Киеве. С таким призывом, в частности, он обратился ко всем неравнодушным на своейстранице в фейсбук.

Напомним, что в апреле вандалы разбили новый памятник Крестителю Киевской Руси, который был установлен к 1025-летию Крещения.

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