Духовник Десятинного монастыря предложил всем пожертвовать на восстановление памятника святому князю Владимиру
12:55, 16 мая 2014Православие
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Духовник Рождества Богородицы Десятинного мужского монастыря иеромонах Мелхиседек (Гордиенко) предложил всем по копеечке пожертвовать на восстановление памятника святому князю Владимиру, на Набережной в Киеве. С таким призывом, в частности, он обратился ко всем неравнодушным на своейстранице в фейсбук.
Напомним, что в апреле вандалы разбили новый памятник Крестителю Киевской Руси, который был установлен к 1025-летию Крещения.
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