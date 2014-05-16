В столице Болгарии открылась международная конференция «Афон и славянский мир»

14 мая в Софии (Болгария) начала работу вторая международная научная конференция «Афон и славянский мир», посвященная 1000-летию русского монашества на Святой Горе Афон.Организаторами конференции выступают Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь и Международный фонд восстановления и сохранения культурного и духовного наследия Свято-Пантелеимонова монастыря.

Открыли конференцию директор Фонда Денис Олегович Чепяков и заведующий библиотекой и архивом Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря монах Ермолай (Чежия).

В частности, отец Ермолай передал участникам форума приветствие и благословение от игумена Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря схиархимандрита Иеремии (Алехина), духовника русской святогорской обители иеромонаха Макария (Макиенко) и Собора Старцев монастыря.

По словам о. Ермолая, священноначалие Свято-Пантелеимонова монастыря очень довольно результатами первой конференции в Белграде, поскольку «по итогам первой конференции в монастырские научные и издательские проекты включились десятки ученых и с их участием возникли новые проекты, которые успешно осуществляются». Поэтому в святогорской обители выразили надежду, что и эта конференция даст новые импульсы в деле усовершенствования издательских проектов обители и расширения научных исследований материалов библиотеки и архива Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря.

Также о. Ермолай сообщил, что при помощи привлеченных специалистов на данный момент в Афонской Пантелеимоновской обители полностью завершена работа по разбору и идентификации документов архива монастыря, а также подготовлен черновой вариант каталога этого архива. Его издание и презентация запланированы к следующей конференции, которую монастырь совместно с Фондом собирается провести в Киеве в мае 2015 года.

Кроме того, по словам о. Ермолая, готовя к изданию вторую часть седьмого тома каталога рукописей Пантелеимонова монастыря, в процессе разборки архива были найдены до 100 неизвестных до сих пор рукописей, изучение и библиографическое описание которых потребовало дополнительного времени. В связи с этим готовившаяся к открытию данной конференции вторая часть каталога рукописей не была издана. Однако, как сообщил представитель святогорской обители, к следующей конференции, которая должна пройти через год в Киеве, планируется успеть закончить все необходимые работы и издать каталог.

Информируя участников форума о издательских проектах русского святогорского монастыря, монах Ермолай также сообщил, что на данный момент в рамках двадцатитомной серии «Русский Афон XIX-XX веков” уже подготовлены к изданию очередные два новых тома. Один из них – с жизнеописанием и творениями возобновителя и духовника Пантелеимонова монастыря иеросхимонаха Иеронима (Соломенцова). Книга уже находится в типографии и к концу мая появится на свет. В другой том вошли до сих пор не публиковавшиеся архивные материалы из личного архивного фонда выдающегося деятеля Пантелеимонова монастыря и Русской Православной Церкви архиепископа Василия (Кривошеина). Книга на данный момент редактируется и скоро тоже появится на свет.

Пожелав всем участникам международной конференции плодотворной работы, заведующий библиотекой и архивом русской святогорской обители отметил открытость и готовность монастыря к сотрудничеству с научным сообществом с целью сохранения и возрождения духовного и культурного наследия Русского Афона.

Как уже сообщал портал «Русский Афон», в рамках подготовки к празднованию в 2016 г. юбилея 1000-летия русского монашества на Святой Горе Афон, Русским на Афоне Свято-Пантелеимоновым монастырем и Международным фондом восстановления и сохранения культурного и духовного наследия Свято-Пантелеимонова монастыря запланирована организация ежегодной международной научной конференции на тему «Aфон и славянский мир». Так первая конференция была проведена в мае 2013 г. в Белграде (Сербия). В 2014 г. вторая конференция проводится в Софии (Болгария). Третья конференция состоится в 2015 г. в Киеве (Украина). И завершающая, четвертая конференция – в 2016 г. в Москве (Россия).

Более подробно о работе в Софии конференции «Афон и славянский мир» портал «Русский Афон» сообщит в следующих публикациях.

«Русский Афон»