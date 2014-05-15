В Запорожской области в СИЗО осужденный мусульманин изучил православие и принял таинство крещения

В Запорожской области, в Вольнянском следственном изоляторе, 13 мая, был проведен обряд крещения осужденного Сергея Мухамадеева, мусульманина по вероисповеданию.

Как сообщает пресс-служба Вольнянского следственного изолятора УГПтС Украины, Сергей Мухамадеев в следственном изоляторе заинтересовался основами православия, после чего выразил желание принять православную веру и получить Христово Таинство. Крестными осужденного стали работники учреждения: Евгений Залесский и Оксана Михалева.

Обряд проводил настоятель Украинской православной церкви при храме имени Святой Блаженной Ксении Петербургской иерей Димитрий. Совершив обряд миропомазания, батюшка отметил, что теперь Сергей сможет в самые моменты своей жизни обращаться за помощью к Богу как новый верующий, который был принят в святое лоно церкви.

МИГ