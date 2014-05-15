В Киево-Печерской лавре в пещерном храме студенты Киевских духовных школ совершили ночную литургию

По благословению митрополита Павла, наместника Успенской Киево-Печерской лавры, и митрополита Антония, ректора Киевских Духовных Академии и Семинарии, в праздник Преполовения Пятидесятницы, в пещерном храме прп. Феодосия, студентами Киевских духовных школ в священном сане была совершена ночная Божественная литургия.

Таким образом студенты решили воздать благодарение Богу по случаю именин своих однокурсников.

Этот храм в Дальних пещерах особенно дорог многим – именно в нем совершается постриг в монашеский чин учащих и учащихся Киевских Духовных Академии и Семинарии.

Богослужение началось за полчаса до полуночи уставным чтением Часов. Во время Литургии пел квартет хора Киевской Духовной Академии, который по завершении службы молитвенно пожелал именинникам "многая лета".

Студенты отметили неповторимость молитвы, совершенной у святых мощей преподобных в ночной час, и отсутствие усталости, несмотря на время усиленной подготовки к сессии.

В день памяти прп. Феодосия Печерского снова будет совершена ночная Божественная Литургия, которую могут посетить все желающие.

Именины праздновали в этот день келарь духовных школ иеромонах Макарий (Коломиец), иеромонах Константин (Коваль), а также заведующая канцелярией КДАиС Тамара Михайловна Лахно.

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