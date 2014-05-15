Исполнилось 70 лет со дня кончины патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского)

Пятнадцатого мая исполняется 70 лет со дня кончины патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского), годы церковного служения которого пришлись на конец XIX и первую половину XX века, а патриаршество — на время Великой Отечественной войны. Памятные мероприятия в этот день пройдут в Нижегородской епархии — в городе Арзамасе, где родился будущий патриарх.

"Полнота Русской православной церкви всегда помнит о служении и подвиге патриарха Сергия, который сохранил Церковь в сложнейшие для нее годы", — сказал руководитель патриаршей пресс-службы диакон Александр Волков.

По сообщению сайта РПЦ, в преддверии 70-летия со дня кончины предстоятеля в Богоявленском кафедральном соборе столицы, где он погребен, была совершена панихида. Заупокойное богослужение возглавил благочинный храмов Покровского округа Москвы протоиерей Александр Абрамов в сослужении 17-ти священников и пяти диаконов.

А на родине патриарха Сергия, в Арзамасе, в четверг утром в кафедральном соборе Воскресения Христова клириками городского благочиния будет совершена панихида по предстоятелю. Чуть позже в "Музее русского патриаршества" на Соборной площади города состоится круглый стол "Роль патриарха Сергия в истории России и Церкви", говорится в сообщении на сайте благочиния Арзамаса. Там же пройдет подведение итогов и награждение победителей конкурса детского и юношеского творчества "Первый среди равных", проходившего в благочинии в марте-апреле этого года.

Патриарх Сергий (1867-1944) в разное время был членом Православной духовной миссии в Японии, инспектором Московской духовной академии и ректором Санкт-Петербургской духовной семинарии, настоятелем русской посольской церкви в Афинах, а также — епископом Ямбургским, архиепископом Владимирским и Шуйским, Финляндским и Выборгским, митрополитом Нижегородским, членом Священного Синода. Был арестован советскими властями, несколько лет провел в тюрьме. С декабря 1925 года был заместителем патриаршего местоблюстителя, а 8 сентября 1943 года Архиерейским собором избран патриархом.

Верность церкви

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, оценивая личность и служение патриарха Сергия (Страгородского), выразил надежду, на то, что "когда улягутся страсти вокруг обсуждения русской истории XX века, его роль будет оценена как роль одного из самых великих иерархов Русской православной церкви".

"И до революций 1917 года, и после них он проявил себя как мудрейший церковный деятель, в высшей степени просвещенный, умевший в диаметрально разных политических обстоятельствах сохранять верность Христу, верность Церкви, независимость ума, способность говорить с сильными мира сего без потери подлинно христианского этоса. Это был человек, видевший все трудности и опасности каждого периода и посреди этих сложных обстоятельств, умевший сделать все для блага Церкви и для блага России. Это особенно ярко проявилось в период Великой Отечественной войны, когда он — с большей, наверное, решимостью, чем государственная власть — призвал народ подняться на борьбу с агрессором, который тогда выглядел гораздо более сильным", — сказал Чаплин.

Он отметил, что разные периоды отечественной истории, на которые пришлось время церковного служения Сергия, — "дореволюционный, период революции и гражданской войны, советский период, время Великой Отечественной, — все это единая наша история".

"Живя и служа Богу в эти такие разные периоды, святейший патриарх Сергий сохранил и себя как вверенную Богом личность, и умение быть непреклонным в отношении того единственного вектора развития нашей страны, того единственного ее исторического пути, который не изменился даже несмотря на все попытки подчинить ее внешним идеологиям, которые, что в феврале 1917-го, что в октябре этого года, что в 30-е годы, что во времена гитлеровского нашествия, многим казались прогрессивными, но в итоге показали свою губительность", — сказал Чаплин.

"Россия преодолела все эти идеологии и осталась собой, и святейший патриарх Сергий, будучи по-человечески практически бессильным, силою своего слова оказался мощнее, чем все эти идеологии", — добавил глава синодального отдела.

"Церковь едина, перелом устранен"

Не все в Русской церкви принимали деятельность Сергия (Страгородского), особенно после подписания им, будучи на посту заместителя патриаршего местоблюстителя, "Декларации" 1927 года, регулировавшей отношения Церкви и советской власти в условиях гонений на верующих. Политику митрополита Сергия ("сергианство") не приняла возникшая в 1920-х годах Русская православная церковь заграницей (РПЦЗ), объединившая эмигрировавшую или оказавшуюся в изгнании после революции 1917 года и гражданской войны в России часть духовенства.

Известный церковный публицист, руководитель информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) считает, что термин "сергианство" можно "уподобить лонгету, которым врач-хирург фиксирует перелом".

"Русская православная церковь испытала в ХХ веке тяжелейший перелом, перелом единства между Церковью в России и в зарубежных странах. Перелом сопровождался тяжелой болью/ <…> Термин "сергианство" фиксировал взгляд Зарубежной церкви на события, происходящие на Родине, ограничивал ее подвижность — но и не давал перелому превратиться в раскол", — сказал иеромонах Макарий, в прошлом выпускник Свято-Троицкой духовной семинарии РПЦЗ в Джорданвилле.

Он напомнил, что "все ответственные церковные деятели, все архиерейские соборы, как в России, так и за рубежом, подчеркивали принцип единства Русской церкви, хоть и надломленное политическими реалиями, и свое неуклонное желание к восстановлению единства".

"И вот, молитвенным усилием всех верующих, трудами приснопамятных патриарха Алексия и митрополита Лавра в 2007 году пришло исцеление (был подписан "Акт о каноническом общении" РПЦ и РПЦЗ). Церковь едина не только в принципе, но в реальности: перелом устранен. Что происходит с лонгетом? Он больше не нужен. Его снимают и отправляют в анналы истории", — заключил собеседник агентства.

РИА Новости