В Харькове построят храм за один день, чтобы прекратить противостояние

Автором проекта является руководитель детского христианского театра «Тимур» — Антон Жиляков. Инициаторами такой идеи стали дети – воспитанники театра.

Место для этой церкви уже есть. Оно находится на площади Руднева, — сообщает официальный сайт проекта. Здесь до 1957 года стоял храм Архистратига Михаила – предводителя воинства Небесного. Храм стоял 3 века, пока его не снесли советские власти.

В создании храма планируется применить винтовой каркас. Будет использовано каркасное строительство, а каркас будет обшит блок хаусом. Эти методы строительства позволяют возвести храм за день и предполагают помощь людей не связанных со строительством.

Автор проекта надеется, что храм поможет совершить чудо, которое необходимо стране, Харькову и всем жителям Украины.

Строительство будет проведено на пожертвования благотворителей.

«Больше половины суммы мы уже собрали, — рассказал Правмиру Антон Жиляков, — но сбор средств все еще открыт».

Благое дело, по словам руководителя проекта, благословил сам митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

«На днях мы ожидаем разрешение на строительство. Нашу идею поддержало очень большое количество людей. Помогают не только финансово. Около 40 профессиональных строителей взялись бесплатно выполнить саму работу. Хотелось бы, чтобы о нашем проекте узнали люди в других городах и сделали нечто подобное».

Храм планируют возвести 24 мая. Все желающие оказать помощь Антону Жилякову в строительстве храма могут получить необходимую информацию на официальном сайте проекта.

Правмир