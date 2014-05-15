Управляющий делами УПЦ принял участие в заседании всеукраинского круглого стола национального единства

14 мая в конференц-зале Верховной рады Украины состоялось заседание Первого всеукраинского круглого стола национального единства.

В работе круглого стола приняли участие бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, члены правительства, народные депутаты, кандидаты в президенты, руководители областных администраций и председатели областных советов, представители органов местного самоуправления, ученые, представители церквей и религиозных организаций, бизнес-кругов, общественных и международных организаций, общественные деятели.

По благословению Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия в заседании принял участие управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Во время круглого стола велась дискуссия по поводу ситуации, сложившейся в Украине.

mitropolia.kiev.ua