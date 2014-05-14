Святогорская Лавра почитает память преподобноисповедника Трифона - настоятеля в годы революции

В годы настоятельства архимандрита Трифона Святогорская обитель находилась в полном своем расцвете и отличалась не только внешней благоустроенностью, но славилась и строгой высокодуховной жизнью монашествующих.

В 1890 году Тихон стал насельником Святогорской пустыни. Приняв монашеский постриг и иеромонашеский сан, отец Трифон в 1909 году был избран братией четвертым настоятелем Святогорской пустыни после ее возобновления в 1844 году.

Примером того, что пережил отец Трифон в годы разорения обители (1917-1922 гг.) служит одна из записей монастырского летописца иеродиакона Луки (Грицкевича):

«В полчаса четвертаго 2/15 января (1919 г. — прим.) вечера из-за моста к воротам гостиницы на шестнадцати подводах подъехали шестьдесят хорошо вооруженных, одетых частью в военную форму, частью по-штатски молодых людей… Около восьми часов утра очередной иеромонах совершил проскомидию поздней Литургии и иеродиакон, выйдя на амвон, провозгласил: «Благослови, Владыко»,- как вдруг бандиты явились в храм, набросились на священнослужителей и начали тащить их в ризах вон из церкви, но затем по просьбе дали им разоблачиться и выгнали на тротуар, куда согнали всех монашествующих (с настоятелем архимандритом Трифоном, казначеем игуменом Герасимом, духовником иеромонахом Каллистом), поставили в ряды и начали обучать воинским приемам; причем, над многими чинились разныя пытки: били, толкали, разули на снегу настоятеля и надели на него опорки, стригли волосы, заставляли курить, пить чернила, уксус. Так продолжалось до двух часов дня. После этого погнали всех в трапезную церковь, где вновь подвергались издевательствам, какия только могли тогда бандиты изобресть, особенно на настоятеля извергалась разная хула и ругательства».

Житие преподобноисповедника Трифона Святогорского

"Православие в Украине"