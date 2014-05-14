Управляющий делами УПЦ встретился с конгрессменом США Джимом Слетери
16:59, 14 мая 2014Православие
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14 мая в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний встретился с конгрессменом США Джимом Слетери.
Во встрече также приняли участие представители Конгресса США, депутат Верховной рады Украины Павел Унгурян и секретарь ОВЦС протоиерей Николай Данилевич.
Во время встречи стороны обсудили возможную роль Церкви в преодолении общественно-политического кризиса в Украине.
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