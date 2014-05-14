Многодетной семье священника нужна помощь - сгорел дом, восемь детей остались без крыши над головой

Год назад у семьи Погорелых умер отец, который служил священником в Полесском районе Киевской области, теперь случилось еще одно несчастье - сгорел дом.

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Соседям удалось спасти детей, однако пламя полностью разрушило дом. Детям - а их в семье восемь - не где жить!

Мать болеет, поэтому не может так же заботиться о своих детях, как раньше. Без отцовской и материнской опеки детям этот год было нелегко. А теперь дети еще и остались без крыши над головой.

Старшему ребенку в семье священника в семье Погорелых - 15 лет, младшей - 2 года. Средства им просто негде взять.

Спасибо добрым людям, на время многодетной семье погорельцев выделили старенький дом, который был свободен в их селе Волчков Полесского района. Однако это лишь на время.

Не удалось сохранить от пожара даже одежду.

РЕКВИЗИТЫ для помощи многодетной семье Погорелых:

ПриватБанк

51 68 75 53 73 56 50 49

Получатель: Черний Анна Викторовна - координатор волонтеров.

Контактные номера:

Анна Черний: 093 350 15 50, 050 294 21 08

Волонтер Александра: 063 448 74 99

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