Многодетной семье священника нужна помощь - сгорел дом, восемь детей остались без крыши над головой
Год назад у семьи Погорелых умер отец, который служил священником в Полесском районе Киевской области, теперь случилось еще одно несчастье - сгорел дом.
Соседям удалось спасти детей, однако пламя полностью разрушило дом. Детям - а их в семье восемь - не где жить!
Мать болеет, поэтому не может так же заботиться о своих детях, как раньше. Без отцовской и материнской опеки детям этот год было нелегко. А теперь дети еще и остались без крыши над головой.
Старшему ребенку в семье священника в семье Погорелых - 15 лет, младшей - 2 года. Средства им просто негде взять.
Спасибо добрым людям, на время многодетной семье погорельцев выделили старенький дом, который был свободен в их селе Волчков Полесского района. Однако это лишь на время.
Не удалось сохранить от пожара даже одежду.
РЕКВИЗИТЫ для помощи многодетной семье Погорелых:
ПриватБанк
51 68 75 53 73 56 50 49
Получатель: Черний Анна Викторовна - координатор волонтеров.
Контактные номера:
Анна Черний: 093 350 15 50, 050 294 21 08
Волонтер Александра: 063 448 74 99