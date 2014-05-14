В Бердянске продолжается VII Всеукраинская конференция епархиальных молодежных отделов УПЦ

В Бердянске 12 мая начала работу VII Всеукраинская конференция глав и сотрудников епархиальных молодежных отделов УПЦ (МП). Мероприятие продлится пять дней, во время которого участники заслушают 13 докладов и презентаций новых проектов. Традиционно Всеукраинские конференции молодежных отделов проводились в Крыму. Однако в этом году из-за оккупации полуострова Российской федерацией, организаторы перенесли ее в Бердянск, что в Запорожской области.

Торжественное открытие мероприятие состоялось 13 мая. Глава Синодального молодежного отдела епископ Обуховский Иона (Черепанов) и епископ Бердянский и Приморский Ефрем (Яринко) совершили молебен, после чего с дружеских слов приветствия конференция начала свою работу.

Прежде всего епископ Иона зачитал Приветственное слово Местоблюстителя Киевской Митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия к участникам конференции.

Было отмечено, что молодежный форум проводится в нелегкое для нашей страны время. «Враг рода человеческого сеет в народе ненависть и разжигает рознь. И эти семена уже дают свои страшные всходы. Сейчас как никогда мы должны приложить максимум усилий для сохранения мира в стране. Каждое наше слово и действие в эти дни должны содействовать утверждению мира и спокойствия в нашем обществе», — с такими словами обратился Местоблюститель к молодежным священникам.

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