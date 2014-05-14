3 июня начнется Великорецкий крестный ход с образом святителя Николая Чудотворца

3 июня в Вятской епархии РПЦ начнется Великорецкий крестный ход — торжественное шествие с образом святителя Николая Чудотворца из города Кирова в село Великорецкое, на берег реки Великой, где более 600 лет назад был обретен чудотворный образ, сообщает Патриархия.ru

Православным паломникам из Вятки, и других регионов страны, а также ближнего и дальнего зарубежья за шесть дней предстоит преодолеть пешком более 150 километров: пройти по полям, лесам и болотам, останавливаясь в нескольких населенных пунктах, творя молитву святителю Николаю Чудотворцу.

Великорецкий крестный ход — один из самых продолжительных крестных ходов в России. Обретение иконы святителя Николая Чудотворца произошло в 1383 году. Крестьянин Агалаков из деревни Крутицы обнаружил образ на берегу реки «Великой», отсюда пошло его название — Великорецкий. Около 1400 года образ был отправлен в город Хлынов, названный затем Вяткой, позже — Кировом. В 1935 году при разрушении кафедрального собора чудотворная икона была утрачена.

Великорецкий крестный ход был запрещен в 1930-х годах, вновь начал проводиться в 1989 году. По традиции молитвенное шествие совершается ежегодно в начале июня. Теперь вместо утраченной иконы Николы Чудотворца верующие несут один из ее списков.

В 2000 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II своим указом присвоил крестному ходу статус всероссийского. Великорецкий крестный ход проходит ежегодно с 3 по 8 июня. Основные торжества совершаются 5 и 6 июня на реке Великой и в Спасо-Преображенском Никольском мужском монастыре села Великорецкое. По традиции в торжествах принимают участие первые лица области Кировской области.

Для представителей СМИ во время проведения крестного хода будет действовать мобильный пресс-центр. 5 и 6 июня палатка пресс-центра будет установлена на территории села Великорецкое, где состоятся основные торжества. Журналисты, прошедшие предварительную аккредитацию, смогут воспользоваться техническими средствами и доступом в Интернет, а также переночевать в палатке.

Журналистам, желающим принять участие в освещении Великорецкого крестного хода, следует сообщить об этом до 31 мая 2014 года в пресс-службу Вятской епархии или пресс-службу Правительства Кировской области по телефонам 8 (8332) 738-728, 8 (8332) 64 58 04. Форму для аккредитации можно получить в пресс-службе Вятской епархии или на сайте, посвященном крестному ходу. Заявку следует направлять на факс 8 (8332) 64-25-47 или по электронной почте:eparhia_press@mail.ru или selena-inform@yandex.ru.

Сайт Великорецкого крестного хода