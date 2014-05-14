Архиепископ Луганский Митрофан: Политические взгляды не стоят того, чтобы из-за них гибли люди

Архиепископ Луганский и Алчевский Митрофан в студии portall.tv изложил свое видение конфликтной ситуации на юго-востоке Украины.

Евгения Любенко: Мы знаем, что вы недавно возвратились из паломнической поездки по России. Что говорят русские православные и паломники о событиях на юго-востоке Украины?

Архиепископ Луганский и Алчевский Митрофан: Действительно, у нас с 5 по 8 мая состоялась паломническая поездка по святыням России. В частности мы посетили Москву и Троице-Сергиеву лавру. Эта поездка была спланирована в ознаменование 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Она была спланирована еще в начале зимы этого года, но так сложились обстоятельства, что мы как раз осуществили эту поездку в первых числах месяца мая.

Конечно, мы встречались со многими верующими людьми, с духовенством, с иерархом РПЦ. И все, конечно, переживают за то, что происходит сегодня у нас на Украине. Многие выражали слова поддержки, слова какого-то утешения, говорили о том, что за нас молятся и просили держаться, потому что мы как народы единой веры, единой Святой Руси, конечно, должны переживать друг за друга и по мере сил наших и возможностей оказывать друг другу духовную помощь. И эта духовная помощь как раз и осуществляется через молитву. Поэтому мы имели возможность послужить в день памяти великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в храме, посвященному этому святому, и 8 мая мы совершили божественную литургию в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры у мощей преподобного Сергия.

И конечно же, мы возносили особые молитвы и прошения об умиротворении ситуации, которая сегодня сложилась в Украине. О том, чтобы Господь дал мудрости и разума всем тем, от кого сегодня зависит, чтобы в Украине был мир, чтобы нашли какие-то компромиссы, чтобы не проливалась человеческая кровь, чтобы не было жертв. В общем, мы чувствовали очень теплую, добрую атмосферу во время нашего общения, и с самыми добрыми чувствами мы вернулись к себе на родину. Надеемся, что Господь наши молитвы услышал и всё-таки в Украине в конце концов как-то ситуация успокоится и люди смогут свободно и самое главное, мирно и трудиться, и молиться.

- Мы знаем, что не пускают в Украину с российской стороны представителей российского духовенства. Как вы смогли пересечь границу, без проблем?

- Вы знаете, пересекая границу, у нас группа состояла из 27 человек, мы ехали одним автобусом. Нас очень хорошо пропустили и пограничники украинские, и российские, но конечно, мы прошли все те формальности, которые нужно пройти, пересекая границу другого государства. Никаких препятствий, никаких проблем искусственных не создавалось, и мы, слава Богу, все эти формальности прошли спокойно и благополучно. И пересекли границу с Россией, и возвращаясь, пересекли спокойно границу с Украиной. Во многом, конечно, я думаю, этому способствовало то, что наша группа была чисто церковной, состояла из представителей духовенства и верующих людей, поэтому многие пограничники даже просили нас помолиться о них. Поэтому всё было очень спокойно, в рамках и закона, и не только формального закона, но и человеческих отношений.

- Такие праздники, как Христово Воскресенье, День Победы, они должны были по идее объединить людей, даже несмотря на то, что они стоят по разные стороны баррикад. Как вы думаете, почему этого не произошло?

- Видимо, настолько сегодня люди втянуты в этот конфликт, который продолжается на Украине, что даже эти великие праздники, такие как Пасха Господня и День Победы, они каким-то образом отошли даже на второй план, к сожалению. Хотя я хотел бы отметить, что в пасхальные дни и в великом посту, особенно на Страстной неделе большое количество верующих людей посещали храмы города Луганска и Луганской епархии. Я думаю, что здесь, конечно, сыграло еще свою роль и то, что мы немного забываем о праздниках, и забываем прежде всего о том, для чего эти праздники у насесть в жизни. Действительно, Воскресенье Христово – это тоже праздник победы, жизни над смертью, добра над злом, правды над всякой неправдой и несправедливостью. И мы должны всё-таки, празднуя этот великий праздник, что-то почерпнуть для себя. Видимо, люди настолько были заняты разрешением этих проблем, что видимо, не смогли найти в себе сил примириться, протянуть друг другу руки в эти праздники.

И что касается праздника победы, к сожалению, такие обстоятельства сегодня не дают нам не только эти праздники нормально провести, но и, к сожалению, не дают нам в полной мере оценить значение этих праздников.

- Все знают, что сейчас очень сложная ситуация на юго-востоке, и мнение народа разделилось: одни хотят сохранить единое государство, другие – стать независимыми. И получается, что брат идет на брата, гибнут люди и люди озлоблены. Как вы думаете, в чем корень зла?

- Церковь говорит четко и ясно о том, что наличие зла – это свидетельство об отсутствии любви. Если нету любви, значит, развиваются какие-то другие чувства у людей, которые способны нанести большой вред не только душе того же самого человека, который это зло провоцирует, но и нанести вред и другим. Поэтому мне кажется, что отсутствие любви, уважения и особенно желания услышать и понять друг друга и стали, наверное, причиной тех разногласий и того противостояния, которое сегодня имеет место в нашем обществе. Ведь каждый имеет право на свою точку зрения, на отношение к той или другой, например, политической партии, иметь свои политические взгляды. Но всё-таки это всё должно базироваться на умении и желании услышать другую сторону, чтобы ни в коем случае не вызывались какие-то низменные чувства, которые способны привести к конфликту. И поскольку, видимо, этого нету сегодня у нас, отсутствие любви и спровоцировало то, что сегодня мы наблюдаем в нашем обществе.

Поэтому самое главное понять эту простую истину: где нет любви, значит, там хаос, беспорядок, там всегда развиваются процессы, которые способны погубить и человека в отдельности, и общество в целом.

- Каждое государство имеет право всеми своими силами, в том числе и армией, защищать независимость и целостность границ. Россия в своё время так и поступила, когда Чеченская республика решила выйти из состава РФ. Их назвали сепаратистами и использовали против них армию. На ваш взгляд, имеет ли право Украина действовать точно так же?

- Я не хотел бы, наверное, проводить параллели между тем, что происходило в Чечне и тем, что происходит сегодня в Украине. Но мне кажется, что сила, танки, оружие – это уже свидетельство о какой-то беспомощности. Мне кажется, до того, как начали применять оружие, еще не исчерпали все возможные средства мирного урегулирования ситуация. Не было ведь проведено никаких переговоров, никаких круглых столов. Просто было желание, наверное, чтобы одна точка зрения восторжествовала в нашем обществе, другие не признавались. Когда кто-то не согласен – значит, начали применять оружие. Это не выход из ситуации. Как показывают сегодняшние события, это еще наоборот вызывает дополнительное сопротивление и агрессию среди людей. И в России, что касается ситуации с Чечней, и в Украине, я думаю, здесь не нужно решать эти вопросы силовыми методами. Всё-таки нужно находить, сколько бы это ни стоило и как бы долго не продолжались эти переговорные процессы, но нужно всё решать без того, чтобы проливалась человеческая кровь, чтобы убивали людей. Потому что ни одна политическая система или политические взгляды недостойны того, чтобы из-за них и ради них гибли люди.

Я думаю, что те, кто находятся сегодня у власти в Киеве, всё-таки должны услышать людей здесь, на юго-востоке Украины, и принять во внимание тоже их мнение.

- 11 мая уже в Луганской и Донецкой областях прошел народный референдум. Признают ли его результаты – время покажет. Но предположим, что юго-восток выходит из состава Украины. Отразится ли это на юридическом статусе Украинской православной церкви и в частности Луганской епархии?

- Что касается Церкви, здесь проблем нет. Мы все, хоть входим в состав Украинской православной церкви Московского патриархата, которая пользуется большими правами автономии и самостоятельности в разрешении своих вопросов, но мы тем не менее являемся составной частью РПЦ. Я думаю, что это формальности, будем ли мы находиться в составе Украинской православной церкви или перейдем непосредственно под управление РПЦ. Я думаю, здесь может послужить примером ситуация, которая сегодня имеет место быть в Крыму. Несмотря на то, что Крым сегодня уже находится в ведении России, но тем не менее три епархии, которые там существуют, входят в состав УПЦ.

- Как Церковь, относится к референдуму, который прошел?

- Церковь всегда была и остается вне политики. А то волеизъявление, которое люди высказали на референдуме, я думаю, что с этим нужно считаться, это игнорировать нельзя. Как бы то ни было, может, не полностью 100 % люди пришли на выборные участки и проголосовали, но тем не менее, очень большое количество людей пришли и высказали своё мнение.

- В связи с этими событиями как-то поменялся настрой людей верующих?

- Сегодня трудно судить о каких-то изменениях в духовном плане. Единственное, что можно сказать с уверенностью, это то, что люди более усердно начали молиться, потому что с началом этих событий, которые происходят сейчас, увеличилось число людей, которые начали посещать храм. Это я уже вижу и могу судить по тому, что видел в Петропавловском соборе, Владимирском соборе, других храмах епархии, куда я часто езжу с пастырскими визитами. Все большее и большее количество людей приходит в храмы.

Конечно, мне сложно судить и делать сравнения и анализы по сравнению с предыдущими годами, я всего лишь второй год здесь, в Луганске, но многие очевидцы, свидетели говорят о том, что в этом году было больше верующих людей. Я думаю, такие тревожные, неспокойные события призывают людей обратиться к Богу, который может всё, в том числе разрешить самые неразрешимые вопросы и проблемы. И поэтому люди идут в храм, молятся, и по благословлению священноначалия нашей Церкви за каждой божественной литургии возносятся особые прошения, особые молитвы об умиротворении вражды на Украине, об умножении любви. И люди осознанно относятся к этому. Я думаю, эти события в некой степени способствуют более сознательному подходу людей к молитве, к духовной жизни. Я думаю, в этом плане какие-то изменения происходят.

В этой непростой ситуации я желаю всем, прежде всего, терпения, взвешенного подхода ко всему, что каждый делает на своём месте. И конечно, хотелось бы, чтобы никогда и вера, и оптимизм, вера в лучшее и в будущее не покидали нас. Помнить, что Господь с нами. А если Господь с нами, то он поможет нам выйти из самых затруднительных ситуаций в нашей жизни. Поэтому я прежде всего хотел бы пожелать спокойствия, выдержки, терпения, и думаю, что со временем у нас всё образуется.