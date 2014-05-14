По инициативе Патриарха Илии II в Грузии основан Центр виноградарства и виноделия

Документ-устав о создании такого Центра подписан 13 мая главой Грузинской Православной Церкви и руководителями 6 ведущих высших учебных заведений страны, — сообщает interpressnews.ge.

По словам ректора Грузинского Технического университета Арчила Прангишвили, основанный исследовательский центр виноделия-виноградарства подготовит единые учебные программы, по которым студенты будут изучать отрасль виноградарства-виноделия.

Патриарх Грузинский предложил учёным для создания Центра посёлок Хашми близ Тбилиси. По словам Илии II, вино из Хашми – одно из лучших. Патриарх предложил специалистам подключить студентов и учащуюся молодёжь в деятельность Центра.

Илия II считает, что даже если семья не имеет ничего, кроме ухоженного виноградника, это уже позволит обеспечить её полноценное существование.

Правмир