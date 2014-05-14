Местоблюститель УПЦ передал соболезнование семье погибшего клирика Горловской епархии

Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий направил архиепископу Горловскому и Словянскому Митрофану соболезнование:

"Христос воскресе!

Ваше Высокопреосвященство, до нас достигло печальное известие о том, что в ночь с 5 на 6 мая был убит заштатный клирик Горловской епархии протоиерей Павел Жученко.

Мы глубоко скорбим и переживаем от того, что на Востоке и Юге нашей Родины брат встал против брата и эта вражда приносит печальные плоды злобы, ненависти и человекоубийства. Мы возносим молитвы к Творцу нашему и Богу, Который есть – Начальник мира, чтобы Господь упокоил души всех убиенных и послал мир в сердца наших людей, чтобы Господь дал добрый разум и мужество тем, кто сегодня у власти и тем, кто в оппозиции решать проблемы путем братского диалога.

Сегодня диалог является единственным средством цивилизованного решения всех недоумений и проблем, исключающим эскалацию зла и насилия.

Передайте, дорогой Владыко, мои глубокие соболезнования семье убитого священнослужителя протоиерея Павла Жученко. Пусть Господь упокоит его душу в селениях праведных.

Всем священникам Вашей епархии желаю помощи Божьей в пастырском окормлении всех, кто сегодня оказался в огне испытаний, постигших нашу землю и наш народ.

Пусть Бог мира будет с нами.

Воистину Христос воскресе!"