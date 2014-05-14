70-летие Луганской епархии УПЦ отметят крестным ходом за мир

Крестный ход, посвященный 70-летию Луганской епархии, пройдет 17 мая в 10.00 от Николаевского кафедрального собора.

В этот день в 7.30 в Николаевском кафедральном соборе будет совершаться Божественная литургия, которую возглавит наш правящий архиерей, архиепископ Митрофан.

«Хочешь мира и благополучия – помолись, потрудись, приди на Крестный ход», – пишут на афишах организаторы. – Это очень важно. Пусть наше участие – это капля в море, но капля камень точит. Мы пройдем к Свято-Георгиевскому храму, здесь будет молебен. А затем для всех участников – полевая кухня, чтобы люди чувствовали и радость, и ответственность, и торжество. Торжество в том, что если Бог с нами, то кто против нас?»

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