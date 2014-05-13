В Днепропетровске прошли торжества, посвященные 75-летию митрополита Иринея

10 мая в Днепропетровске прошли торжества, посвященные 75-летию со дня рождения управляющего Днепропетровской епархией УПЦ митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея.

Юбилейные мероприятия возглавил Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.

В аэропорту его встречали митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней, викарий Днепропетровской епархии епископ Новомосковский Евлогий и духовенство епархии. Со стороны власти - городской голова Днепропетровска Иван Куличенко и первый заместитель председателя облгосадминистрации Анатолий Крупский.

В Свято-Троицком кафедральном соборе митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию.

Его Высокопреосвященству сослужили: митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней, Харьковский и Богодуховский Онуфрий, архиепископы Криворожский и Никопольский Ефрем, Городницкий Александр - викарий Киевской епархии, епископ Новомосковский Евлогий - викарий Днепропетровской епархии, а также духовенство Днепропетровской, Криворожской и Днепродзержинской епархий.

На малом входе за заслуги перед Православной Церковью и по случаю 75-летия со дня рождения, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, митрополит Ириней был награжден правом ношения второй панагии.

В конце богослужения к юбиляру с приветственным словом обратился Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры, который передал Первосвятительское благословение Блаженнейшего Митрополита Владимира. От имени Его Блаженства он пожелал изобилия даров Святого Духа, чтобы в крепости сил, неиссякаемой духовной радости и бодрости далее осуществлять архипастырское служение на благо Церкви и во спасение народа Божиего.

Также юбиляра поздравили: архипастыри, высшие должностные лица области и города, руководители государственных органов, представители общественных объединений, священнослужители и прихожане.

С ответным словом к Местоблюстителю обратился управляющий Днепропетровской кафедры и на память о посещении епархии и богослужения в Свято-Троицком соборе владыка Ириней преподнес Его Высокопреосвященству икону Пресвятой Троицы.

Каждый участник богослужения в кафедральном соборе получил в знак архипастырского благословения митрополита Иринея образок Корецкой иконы Божией Матери «Споручница грешных» .

После богослужения в административном центре Днепропетровского епархиального управления по случаю 75-летия со дня рождения митрополита Иринея состоялся праздничный прием и концерт.

Во время своего визита в Днепропетровск Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Онуфрий посетил Днепропетровское епархиальное управление, где владыка Ириней провел экскурсию по зданию епархии, ознакомил с работой ведомственных служб и епархиальных отделов. Также митрополит Онуфрий посетил домовый храм в честь священномученика Иринея, епископа Лионского и епархиальный музей, двери которого для посетителей будут открыты в ближайшее время.

church.ua