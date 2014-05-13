В Севастополе совершено великое освящение Владимирского собора - усыпальницы адмиралов

Великое освящение Князь-Владимирского собора — усыпальницы адмиралов - было совершено накануне Дня победы, 8 мая. Чин освящения и Божественную литургию возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, которому сослужили митрополит Феодосийский и Керченский Платон, епископ Джанкойский и Раздольненский Алипий, епископ Балтийский Серафим и сонм духовенства.

На малом входе митрополит Лазарь по благословению Блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и всея Украины вручил церковные награды за усердные труды на благо Украинской Православной Церкви настоятелю Покровского собора г. Севастополя протоиерею Евгению Шунькину и настоятелю Князь-Владимирского собора — усыпальницы адмиралов протоиерею Алексию Тупикову (орден святителя Феодосия Черниговского).

По окончании богослужения митрополит Лазарь напомнил присутствующим слова Херсонского святителя:

«160 лет назад святитель Иннокентий (Борисов), архиепископ Херсонский и Таврический, полагая основание собора во имя равноапостольного князя Владимира, произнес знаменательные пророческие слова: «Скорее не останется в здешних горах камня на камне, нежели что-либо заступит здесь место Креста Христова». На долю этого святого храма выпало множество испытаний. Природные, социальные, военные бури и невзгоды, оставив на соборных стенах многочисленные раны, все же не смогли поколебать его основание, а установленный на куполе Крест уже более ста лет благословляет и хранит Богоспасаемый град Севастополь».

Величественный храм, первоначально задуманный как памятник Крещению святого равноапостольного князя Владимира на Херсонесе, Божьим Промыслом стал памятником доблести православного воинства.

«Начатое два с половиной года назад дело восстановления Князь-Владимирского собора – усыпальницы адмиралов осуществлялось по милости Божией и, несмотря на многие трудности, ныне завершилось великим освящением – тем более знаменательным, что пришлось в канун Дня Победы и семидесятилетия освобождения Севастополя от фашистских захватчиков.

Сердечно поздравляю всех с этим замечательным днем и радуюсь, что имел возможность вместе с вами совершить освящение этого храма», - сказал владыка в своем приветствии.

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