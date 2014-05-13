В Изюмской епархии УПЦ верующие прошли с Песчанской иконой Богородицы 30 км

10:04, 13 мая 2014
Православие
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Крестный ход с Песчанской иконой Богородицы прошел от Борисо-Глебского монастыря до Спасова скита.

Более 200 человек прошли больше 30 км, вознося свои молитвы о мире в Украине. Несмотря на усталость, лица крестоходцев светились радостью и воодушевлением. Отрадно было видеть, как множество людей преклоняли свои колени пред иконой Царицы небесной.

Крестный ход прошел через несколько населенных пунктов, в которых служились торжественные молебны, и завершился в Спасовом скиту чтением акафиста и прославлением Пресвятой Богородицы сподобившей приобщиться к молитвенному подвигу.

Символично, что крестный ход совпал с памятью жен мироносиц, которые благодаря своему шествию ко гробу Спасителя, удостоились первыми услышать весть о Воскресении Спасителя. 

izyum-eparhiya.org

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