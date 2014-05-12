Заявление Синодального информационного отдела Московского Патриархата в связи с запретом въезда в Украину митрополиту Илариону

Синодальный информационный отдел Московского Патриархата выступил с официальным заявлением в связи с запретом въезда в Украину председателю Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополиту Волоколамскому Илариону.

"9 мая 2014 года при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Днепропетровска председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион был задержан. После нескольких часов ожидания он получил под расписку официальное письменное уведомление об отказе в разрешении на пересечение государственной границы Украины со ссылкой на часть первую статьи 8 закона Украины «О пограничном контроле», поскольку «уполномоченным государственным органом Украины принято решение о запрете въезда его в Украину». В связи с произошедшим инцидентом Синодальный информационный отдел уполномочен заявить нижеследующее.

Вызывает крайнее недоумение и глубокое сожаление решение украинских властей, принятое в условиях, когда народ Украины подвергается суровым испытаниям, а Русская Православная Церковь делает все возможное для достижения мира и согласия в стране, для налаживания диалога между противоборствующими сторонами и прекращения насилия.

Визит митрополита Илариона был приурочен к торжествам по случаю 75-летиямитрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея, одного из самых заслуженных и почитаемых архипастырей Украинской Православной Церкви. В качестве личного представителя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата должен был принять участие в богослужении, на котором ему поручено было огласить Патриаршее поздравительное послание и вручить юбиляру высокую церковную награду. В сложившейся ситуации не оставалось ничего иного, как исполнить эти обязанности в пункте паспортного контроля аэропорта в Днепропетровске.

В разных странах, в том числе на Украине, во всех ее регионах, Русская Православная Церковь объединяет миллионы православных верующих с разными политическими убеждениями. Церковь категорически осуждает всякую попытку перевести политический и гражданский конфликт на Украине в религиозную плоскость и от имени своего Предстоятеля выражает решительный протест против действий, ограничивающих ее гуманитарную деятельность, препятствующих ее миротворческой миссии и не способствующих преодолению гражданского противостояния на украинской земле".

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