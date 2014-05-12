Одесская епархия УПЦ передала в ожоговый центр дорогостоящее медицинское оборудование

Дорогостоящий медицинский аппарат для безболезненного снятия омертвевшей кожи – электродерматом и 15 дисковых ножей к нему, а также заживляющую ожоги мазь по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела благочинный Одесской епархии протоиерей Павел Полещук передал в Одесский ожоговый центр.

На сегодняшний день в лечебные учреждения Одессы уже передано медицинского оборудования и лекарств на сумму более чем 100 000 гривен, а также оказана материальная помощь семьям пострадавших в событиях 2 мая на сумму болем 75 000 гривен.

Благодарим всех, кто откликнулся на призыв о помощи и внес свою посильную лепту в это благое дело.

Напомним, что в Одесской епархии для помощи семьям пострадавших открыт специальный расчетный счет:

р/с 26000000061682 в ООФ АКБ «Укрсоцбанк» г. Одессы

МФО 300023

код 23209582 с пометкой «для помощи погибшим и пострадавшим в г. Одессе 2 мая 2014 г.»

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