День Андрея Первозванного объявлен в Грузии официальным выходным

Православная Церковь 12 мая отмечает память святого апостола Андрея Первозванного. Этот день объявлен в Грузии официальным выходным, сообщает «Грузия Онлайн».

Андрей Первозванный был братом апостола Петра. Он явился в Грузию с нерукотворной иконой Божьей Матери, чтобы проповедовать Христианство.

Поклонявшееся идолам население оказало апостолу сопротивление, однако с Божьей помощью Андрей Первозванный преодолел множество испытаний и многих из жителей Грузии обратил в христианство. По преданию, именно святой Андрей Первозванный построил первый храм в Грузии, рукоположил первых священников и диаконов.

Еще один торжественный день установил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Он объявил 17 мая Днем крепости семьи и почитания родителей. Об этом он сообщил прихожанам в кафедральном соборе Самеба (Пресвятой Троицы) в ходе воскресной проповеди.

Предстоятель Грузинской Православной Церкви благословил священнослужителей на проведение 17 мая в храмах параклиса и окропление святой водой домов и улиц, сообщает «Интерпрессньюс».

В своей традиционной воскресной проповеди Илия II акцентировал внимание на крепости семейных уз, отношениях родителей и детей. При этом Патриарх Грузинский отметил важность того, в какой семье воспитывается человек, так как в первую очередь именно в семье формируется его характер.