Митрополит Иларион: Запрет на въезд в Украину церковным иерархам вызывает много вопросов

Митрополит Иларион рассказал также, что «в аэропорту пограничники взяли мой паспорт и сказали, что вам надо подождать, и началось долгое ожидание, оно продолжалось несколько часов», — сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью митрополита Илариона каналу «Россия-24».

«Владыка Ириней все это время был со мной, а далеко за полночь я получил от пограничников официальное уведомление о том, что мне запрещен въезд на территорию Украины, никаких объяснений при этом дано не было», — добавил председатель ОВЦС.

«По-видимому, мое имя, а также имена других церковных иерархов внесены в список людей, которым возбранен въезд на Украину. И это, конечно, вызывает очень много вопросов, потому что, как известно, церковь несет исключительно миротворческую миссию», — подчеркнул митрополит Иларион.

Напоминаем, что 10 мая 2014 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион был задержан в аэропорту Днепропетровска, куда отправился, чтобы вручить высокую церковную награду митрополиту Днепропетровскому и Павлоградскому Иринею. После длительного ожидания председателю ОВЦС было вручено официальное письменное уведомление о том, что ему запрещен въезд на территорию Украины.

Правмир