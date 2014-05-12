В столице Болгарии пройдет международная конференция «Афон и славянский мир»

С 14 по 16 мая 2014 года в Софии (Болгария) состоится вторая международная научная конференция «Афон и славянский мир», посвященная 1000-летию русского монашества на Святой Горе Афон.Организатором конференции выступают Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь и Международный фонд восстановления и сохранения культурного и духовного наследия Свято-Пантелеимонова монастыря.

Как отмечают организаторы конференции, «в течение своего многовекового подвижничества на Святой Горе русскими и славянскими насельниками православных афонских обителей был накоплен уникальный исторический и духовный опыт, созданы неповторимые образцы восточнохристианской культуры. Участие в научных заседаниях конференции представителей православного духовенства, а также специалистов различных гуманитарных специальностей, занимающихся изучением Афона, несомненно, будет способствовать восстановлению и сохранению накопленного русским и славянским монашеством наследия, сближению православных славянских народов».

По словам организаторов, данная конференция призвана стать площадкой для обсуждения уже достигнутых учеными результатов и дальнейших перспектив их работы в направлении выявления и изучения материалов, раскрывающих историю афонских обителей, их взаимоотношений друг с другом и с внешним миром, вклад славянских народов в общую культуру Афона и православного мира.

Согласно информации оргкомитета конференции, в рамках ее работы в Софии будут освещаться следующие темы:

1. История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря.

2. История славянских афонских обителей.

3. История русского и славянского афонского подвижничества.

4. Культурные, политические и экономические взаимоотношения афонских

славянских монастырей с внешним миром.

5. Литургическое наследие Афона: особенности греческого и славянского

богослужения и церковного пения.

6. Афонские традиции в архитектуре, иконописи и прикладном искусстве славян.

7. Вклад афонских славянских скрипториев в развитие славянской книжности.

Как отмечается в программе конференции, «славянские народы внесли огромный вклад в Афонскую духовную культуру. Многие документы и памятники, относящиеся к истории Афона и Русского Свято-Пантелеимонова монастыря, хранятся за пределами Афона в архивных хранилищах этих стран, поэтому для выявления всех возможных материалов, подтверждающих вклад славянских народов в общую культуру Афона, и для открытия новых архивных материалов, относящихся к истории Афона и нашего монастыря, очень важно организовать серию научных конференций в столицах разных славянских стран».

В связи с этим, как уже отмечалось, в рамках подготовки к празднованию в 2016 г. юбилея 1000-летия русского монашества на Святой Горе Афон, Русским на Афоне Свято-Пантелеимоновым монастырем и Международным фондом восстановления и сохранения культурного и духовного наследия Свято-Пантелеимонова монастыря запланирована организация ежегодной международной научной конференции на тему «Aфон и славянский мир». Так первая конференция Фондом была проведена в мае 2013 г. в Белграде (Сербия). В 2014 г. вторая конференция состоится в Софии (Болгария). Третья конференция – в 2015 г. в Киеве (Украина). И завершающая, четвертая конференция – в 2016 г. в Москве (Россия).

С программой конференции можно ознакомиться здесь

Сайт "Русский Афон"