В Киево-Печерской лавре совершены литургии в 4-ю неделю по Пасхе - "об исцелении расслабленного"

В 4-ю Неделю по Пасхе во время Литургии читается евангельское зачало об исцелении расслабленного. Этому событию земной жизни Господа Иисуса Христа посвящены многие богослужебные песнопения этого Воскресного дня.

Всенощное бдение вечером в субботу возглавил Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры митрополит Онуфрий в сослужении митрополита Павла, наместника Успенской Киево-Печерской Лавры, митрополита Антония, ректора Киевских духовных школ, и преосвященных викарных архиереев.

Утром в Воскресный день ранняя Божественная Литургия совершалась в Крестовоздвиженском храме. Её возглавил митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в сослужении епископа Бородянского Варсонофия и братии обители.

Во время причащения священнослужителей в алтаре иеромонах Пафнутий обратил внимание на ценность окончания евангельского чтения об исцелении расслабленного: «вот, ты выздоровел; не греши больше» (Ин 5:1-15). Отец отметил, что, может, не удастся преодолеть все греховные привычки и страсти, но важно сделать первый шаг, т.к. необходима решимость исправиться. Христос принимает добрые намерения и укрепит нас в этом.

Позднюю Божественную Литургию совершил в Великой церкви митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий в сослужении наместника Успенской Киево-Печерской Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла. В проповеди Местоблюститель Киевской кафедры подробно рассказал о жизни исцеленного, про тайну и причину болезней, а также необходимость покаяния.

Сайт Киево-Печерской лавры