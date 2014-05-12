О мире в Украине – на венгерском, церковно-славянском и румынском языках – молились на зарубежных приходах

По благословению руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, временного управляющего Будапештской и Венгерской епархией архиепископа Егорьевского Марка в Успенском кафедральном соборе Венгерской епархии 7 мая был совершен молебен о мире в Украине.

За богослужением молились представители православных общин с разных концов Венгрии: настоятель Сегедского храма протоиерей Тибор Имрени, старший священник кафедрального собора в Будапеште протоиерей Стефан Мадьяр, настоятель Хевизского прихода протоиерей Николай Ким, настоятель Мишкольцкого храма иерей Кирилл Татарка, настоятель русского Троицкого прихода в Будапеште иерей Димитрий Корнилов, диакон Успенского собора в Будапеште Святослав Булах, а также священники и монахини Румынской и Сербской православных епархий в Венгрии: от Сербской Православной Церкви — священник Зоран Остоич, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца в Будапеште, от Румынской Православной Церкви — протоиерей Мариус Мадьяр, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Будапеште и иеромонах Давид (Поп) с сестрами монашеской общины святителя Василия Великого в Будапеште.

Пасхальные песнопения и прошения о мире на Украине прозвучали на венгерском, церковно-славянском и румынском языках. По окончании молебна с горячим призывом к миру, взаимному прощению и искоренению всякой злобы выступили священники — иерей Кирилл Татарка (по-венгерски) и протоиерей Николай Ким (по-русски). После богослужения братское общение духовенства разных национальностей продолжилось за чаепитием в приходском доме.

В тот же день молебное пение об умножении любви и примирении враждующих в богохранимой стране Украинской с чтением акафиста Пресвятой Богородице в честь Ее Владимирской иконы было совершено в домовом храме Никольского ставропигиального прихода в Рейкьявике. Богослужение совершил настоятель Николаевского прихода священник Тимофей Золотуский. По окончании молебна настоятель прихода вместе с прихожанами также совершили заупокойную литию о новопреставленных братиях и сестрах, погибших в Одессе, и о упокоении душ всех усопших рабов Божиих, в братоубийственной смуте на Украине убиенных.

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