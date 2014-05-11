Православная церковь празднует день памяти апостолов Иасона и Сосипатра, мученицы Керкиры девы (І век)

Они – двое из 70-ти апостолов, призванных на служение Спасителем во время Его земной жизни.

Святые Иасон и Сосипатр проповедовали Слово Божье в разных местах, пока не добрались до острова Керкира (ныне – греческий остров Корфу). Здесь они воздвигли храм в честь первомученика Стефана.

Узнав об этом, правитель острова повелел заточить апостолов в темницу. Но и там им удалось обратить в веру Христову стража и семерых разбойников. И все они стали мучениками. Видя их страдания, уверовала в Господа и дочь правителя – Керкира, приняв мученическую смерть. Вскоре святые апостолы вышли из заключения. Позже Сосипатр принял смерть за Христа, а Иасон стал епископом на одном из островов.

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