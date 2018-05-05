В Путивльском женском монастыре почтили память Молченской иконы Пресвятой Богородицы (фоторепортаж)

В Путивльском Молченском Печерском монастыре 7 мая отметили праздник - память Молченской иконы Пресвятой Богородицы.

Празднование 7 мая связано с возвращением иконы в обитель в 1995 году. С этого времени список является главной святыней монастыря.

Явление Молченского образа Божией Матери состоялось в 1405 году в 20 верстах от города Путивля на Чудной горе, под которой находится непроходиме болото Молче. От названия болота новоявленная икона и получила свое имя. Оригинал этого образа был утерян еще в древности, поэтому в каждой из двух молченских обителей были свои списки с этой святыни.

Относительно другого списка с иконы, согласно предания, думный дьяк Томила Луговской, возвращаясь домой из польского плена, забрал с собой из разоренной Молченской пустыни явленную икону. Этот образ и на новом месте, в деревне Угодичи Ярославской губернии прославился многими чудесами. Один из списков взятой Луговским иконы вернулся в восстановленную Софрониеву пустынь весной 2005 года.

Софрониева пустынь - один из древнейших монастырей епархии, основан еще в домонгольский период. Обитель несколько раз разоряли так, что от нее не оставалось камня на камне, однако она вновь возрождалась. В XVII веке монастырь прочно стал на ноги благодаря трудам старца Софрония (Батоврина), и с того времени обитель именуют Софрониевой. Безбожная власть закрыла Софрониеву пустынь в 1922 году и ровно 77 лет здесь не звучали молитвы. От всего величия остались лишь три полуразрушенные здания. Отсчет новейшей истории монастыря начался с 1 сентября 1999 года. Собралась братия, вернулся древний список Молченской иконы, восстановлены здания и расчищены древние пещеры.

Путивльский Молченский монастырь возник в городе Путивле в конце XVI века в качестве подворья древней Молченской (Софрониевой) обители, а с 1591 года становится самостоятельным. В «Смутные времена» обитель была резиденцией Лжедмитрия I, в последующие века монастырь знал периоды расцвета и упадка. На начало ХХ века монастырский комплекс представлял собой великолепный архитектурный ансамбль, большая часть которого, к счастью, сохранилась до наших дней и сейчас является памятником архитектуры национального значения. Обитель была закрыта в 1920-е годы и снова возродилась в 1991 году. В 1995 году в ее стены вернулся древний список Молченской иконы, а в 1997 статус монастыря был изменен - он стал женским.

Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии".

По материалам из открытых источников

Фото УНИАН