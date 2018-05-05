В Житомире глава УПЦ КП открыл воскресную школу (фоторепортаж)

В Житомире 10 мая глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет открыл новое здание воскресной школы для детей.

Самая большая в Украине воскресная школа действует при Свято-Михайловском кафедральном соборе УПЦ КП. Новое здание школы размещено в центре Житомира рядом с упомянутым храмом.

Уже с сегодняшнего дня школу площадью 1,2 тыс. кв. м будут посещать 579 учеников, в будущем их количество будет расти, прозвучало на торжествах.

Как отметил глава УПЦ КП, духовная воскресная школа для детей строилась на протяжении трех лет: с 2011 по 2014 года.

«Раньше школа действовала в самом соборе, а сегодня дети и преподаватели переступили порог нового, модернизованного здания», - добавил он.

Участие в открытии воскресной школы также приняли духовенство Житомирской епархии УПЦ КП, представители власти Житомира и области, верующие.

Зоя Юхимчук, УНИАН.

Фото УНИАН